Schick v Budeslize terorizuje soupeře, nároďák to ale neumí využít: Probuďte bestii!
Má střelu od pánaboha a pravidelně to dokazuje. Patrik Schick (30), jednoznačně
největší česká hvězda, ale v národním týmu vypadá jako do počtu. Ví vůbec
trenér Koubek, co s ním?
Za dvě poslední sezony v Leverkusenu nasázel Schick 49 gólů. Parádní číslo! Víc má v bundeslize jen Angličan Harry Kane (32). Jenže zatímco ze šutéra Bayernu je hlavní postava sestavy »Albionu«, český výběr si s podobně vytáhlým (Patrik měří 191 cm, o »číslo« víc než Kane) hroťákem neví rady. Při úvodní porážce s Koreou 1:2 se Schick nedostal k jediné střele a za celý mač (než byl po hodině hry střídán) se dotkl pouze 11krát balonu...
„Páťa zápas odpracoval pro tým, z tohoto pohledu jsme spokojeni. Ale víme, že on je střelec. Akorát ho momentálně nedostáváme do pozic, ve kterých je silný. To se nám teď nedaří. Víme, že potřebuje větší podporu!“ přemítá trenérský asistent Jan Rezek (44). Jak tedy spící bestii probudit?!
Druhá věž
„Změna rozestavení je jedna z věcí, o kterých furt diskutujeme. Patrik tam měl hráče, kteří ho měli podporovat, bohužel v realitě se to moc nedařilo,“ připustil Rezek, že spolupráce s Provodem a Šulcem vázla.
Nabízí se proto Schicka pro zápas pravdy proti Jihoafrické republice (čtvrtek 18:00) doplnit dalším čahounem Chorým? „Je tu třiadvacet hráčů do pole a skoro všichni by si zasloužili hrát. Změny mohou přijít, ale nemusejí,“ pousmál se »Réza«. „Ještě je dost času, čeká nás spousta tréninků. Ale ve čtvrtek budeme připraveni!“
Patrika se zastává i Rosický: Divím se, že ještě reprezentuje
Nakopávané míče Schickovi vůbec nevoní. Ví to i bývalý kapitán nároďáku a nynější sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický (45). „Patrika je mi opravdu líto. Lidé ho často kritizují, že toho během zápasu moc nepředvede, ale když nedostane kvalitní přihrávky, má to strašně těžké. Někdy mám pocit, že by po srazu potřeboval masáž krku, protože většina míčů létá nad jeho hlavou,“ ušklíbl se »Rosa« na víkendovém sportovním festivalu Off season.
Letenský direktor zároveň nedokáže skousnout, že část fandů volá po tom, aby místo hvězdy Leverkusenu nastupoval Chorý – slávistický habán po příchodu na hřiště vyhrál čtyři hlavičky, to Schick za dvojnásobek minut jen jednu jedinou... Rosický se tomu vysmál. „Debata o tom, jestli má hrát Chorý, nebo Schick, mi přijde úplně mimo. Když máte hráče, jako je Patrik, nemělo by to být ani téma,“ tvrdí a k vlně kritiky na Schicka drsně dodal: „Upřímně se divím, že na reprezentační srazy ještě vůbec jezdí!“