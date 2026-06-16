Zámořský fotbalový festival je zase plný sexy krásek: Známé firmy v jiných rolích
Ofi ciálním míčem světového šampionátu je sice Adidas Trionda, plno »balonů a balonků« vypátrají jedinci se špetkou fantazie i v zákulisí. Taky v tomto ohledu je zaručený spoleh na známé fi rmy – Larissu Riquelmeovou (41) a Ivanu Knöllovou (33).
Tmavovlásku Larissu v roce 2010 proslavila drobnost. Malá fotka jejích gigantických ňader v tílku barev Paraguaye. V hlubokém dekoltu tehdy vypadal její uskladněný mobil jako konipas horský v hnízdě. „Ten snímek mi navždycky změnil život,“ přiznala. Teď je v jiné roli. V důstojnější. „Studuji žurnalistiku a hledám nové profesionální výzvy. Na plnění snů není nikdy pozdě,“ popsala.
Letos poprvé přijela na slavný turnaj jako novinářka. Nový život Chorvatka Ivana se tradičně spolehne na osvědčené zbraně těžkého kalibru. Jen už je nevystavuje jen jako obyčejná fanynka, dala se na umění. Ameriku objíždí s mixážním pultem coby DJ. „Je to takové moje těžké miminko,“ culila se. A prozradila svůj recept na krásu a pohodový život: „Nejdůležitější je mít rád sám sebe, i když právě v něčem selžete.“ Pánové ale můžou být v klidu. Na tribunách i ve fanzónách se to jen hemží půvabnými nástupkyněmi. Jen se podívejte...
Slavní na tribunách: Fandíme všichni
V bance už mají peněz jak želez, a tak mohli v klidu do Los Angeles. Právě tam zahájily hvězdy i hvězdičky svoji tour po MS. Kdo všechno fandí? Tom Cruise (63) s legendou Davidem Beckhamem (51). V družném rozhovoru vydrželi celé minuty.
Šampionát si nenechala ujít ani hvězda seriálu Dámský gambit Anya Taylor -Joy (30), fanouškům se během zahajovacího ceremoniálu představily půvabná Salma Hayeková (59) a Katy Perry (41). A další? Kanadě zase držel pěsti herecký hezoun Ryan Reynolds (49) a Brazílii legendární střelec Ronaldo (49).