Jen nákopy, auty, přímáky! Češi i na MS vsadili na »barážovou kartu«, jenže... Čísla mluví jasně: Hrajte už fotbal!

Oku to dvakrát neladilo. Češi proti Koreji (1:2) herně zaostávali, což jasně potvrzují i podrobné statistické cifry. Ve čtvrtek proti JAR (18:00) se přitom z »bořičů« musejí stát tvořivci!
- Koubkův nároďák i na šampionátu vsadil na »barážovou kartu«, kdy proti Irům a Dánům dal všechny čtyři góly ze standardek (třikrát po rohu, jednou z penalty) a v obou případech zvítězil v rozstřelu.
Stejný rukopis byl k vidění také na úvod MS, vždyť Krejčí udeřil po autu a neuznaná trefa Součka přišla z přímého kopu. Jenže kdo kromě »mrtvých míčů« viděl těžkou herní bídu, toho zrak rozhodně nešálil. Důkazem budiž čísla!
Křeč na meruně
Šutér Schick se v první půli dotknul pouze třikrát míče. Ofenzivní eso Šulc tentokrát nevyslal jedinou smysluplnou přihrávku. S dalšími aspoň zoufale napadal, jenže na balonu to byla bolestivá křeč. Češi měli o 242 úspěšných pasů méně než Korejci. A do útoku se všehovšudy nabídli jen 49krát, zatímco jejich soupeř 174krát...
„Chceme být odvážní, ale víme, jaký herní styl máme,“ glosoval to kapitán Krejčí. V zápase o všechno s Jihoafrickou republikou se ale už jen na standardní situace a bezbřehé nakopávání spoléhat nelze. Papírově nejslabší tým skupiny je třeba převálcovat »běžným« fotbalem. Tak ukažte, že ho hrát umíte!
Čeští fotbalisté před utkáním proti Guatemale. • FAČR
- MATĚJ KOVÁŘ (26) Matěj Kovář. • Michal Beránek / Sport
NA ČÁŘE DOBRÝ, ALE...
Na taktických poradách poslouchá pozorně. Výsledkem jsou časté nákopy na útočnou polovinu, které mají obejít presink soupeře. Ale ta přesnost... Přitom co se týče ryze gólmanských prací, svítí mu v kolonce lapených tutovek dvojka! Hodnocení Matěje Kováře. • Blesk
- ALEXANDR SOJKA (23) Alexandr Sojka. • Pavel Mazáč (Sport)
LÉTÁ JEN BEZ MÍČE
Nováčka z Plzně trenér chválil. Bojoval, dřel, napadal rozehrávku soupeře – v tom mu dávají za pravdu i numera. Chtělo by to k zarputilosti ale přidat také špetku šikovnosti. S balonem u nohy to z jeho strany bylo bohužel spíš trápení. Hodnocení Alexandra Sojky. • Blesk
- PAVEL ŠULC (25) Pavel Šulc. • Michal Beránek (Sport)
NEPOSLUŠNÉ KOPAČKY
Čekají se od něj velké věci. O to víc byli fanoušci z jeho (ne)výkonu zklamaní. Forvarda Lyonu neposlouchaly nohy, a byť se mu nedala upřít snaha, směrem dopředu byl překvapivě úplně nulový. A když ho soupeř eliminuje, jsou Češi bezradní.
Hodnocení Pavla Šulce. • Blesk
- TOMÁŠ SOUČEK (31) Tomáš Souček. • Pavel Mazáč (Sport)
HRAJ, FORRESTE, HRAJ!
Problémy s dýcháním ve vysoké nadmořské výšce se ho vůbec netýkaly. Český »Forrest Gump« je prostě unikát, odklusal toho ze všech hráčů na trávníku jasně nejvíc. Nic z toho ale nevytěžil. Ani gól, který mu správně ukradl ofsajd. Hodnocení Tomáše Součka. • Blesk
- PATRIK SCHICK (30) Patrik Schick. • Pavel Mazáč / Sport
UTOPENÝ ZABIJÁK
Mít v kádru jednu z největších hvězd bundesligy by mělo být pro nároďák terno. Jenže Patrik, povoláním zabiják do vápna, se musí o míče složitě prát při soubojích v hloubi pole. Proti Koreji se tak balonu celkem dotkl jen 11krát... Hodnocení Patrika Schicka. • Blesk
- Ladislav Krejčí (27) Ladislav Krejčí. • Zuzana Jarolímková / Sport
PŘESNOST, KAPITÁNE!
Zatím jediný střelec českého týmu, nejen v tomhle ohledu jde jako kapitán správným příkladem. Daří se mu i dirigovat parťáky, nebo často vyrážet dopředu. Na druhou stranu tomu všemu ovšem chybí přesnost, což pak musí hasit taktickými fauly. Hodnocení Ladislava Krejčího. • Blesk
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