Jen nákopy, auty, přímáky! Češi i na MS vsadili na »barážovou kartu«, jenže... Čísla mluví jasně: Hrajte už fotbal!

Autor: vba
  • Češi proti Koreji herně zaostávali... jak dopadne jejich další bitva s JAR?

    Oku to dvakrát neladilo. Češi proti Koreji (1:2) herně zaostávali, což jasně potvrzují i podrobné statistické cifry. Ve čtvrtek proti JAR (18:00) se přitom z »bořičů« musejí stát tvořivci!

  • Koubkův nároďák i na šampionátu vsadil na »barážovou kartu«, kdy proti Irům a Dánům dal všechny čtyři góly ze standardek (třikrát po rohu, jednou z penalty) a v obou případech zvítězil v rozstřelu.


    Stejný rukopis byl k vidění také na úvod MS, vždyť Krejčí udeřil po autu a neuznaná trefa Součka přišla z přímého kopu. Jenže kdo kromě »mrtvých míčů« viděl těžkou herní bídu, toho zrak rozhodně nešálil. Důkazem budiž čísla!

    Křeč na meruně

    Šutér Schick se v první půli dotknul pouze třikrát míče. Ofenzivní eso Šulc tentokrát nevyslal jedinou smysluplnou přihrávku. S dalšími aspoň zoufale napadal, jenže na balonu to byla bolestivá křeč. Češi měli o 242 úspěšných pasů méně než Korejci. A do útoku se všehovšudy nabídli jen 49krát, zatímco jejich soupeř 174krát...

    „Chceme být odvážní, ale víme, jaký herní styl máme,“ glosoval to kapitán Krejčí. V zápase o všechno s Jihoafrickou republikou se ale už jen na standardní situace a bezbřehé nakopávání spoléhat nelze. Papírově nejslabší tým skupiny je třeba převálcovat »běžným« fotbalem. Tak ukažte, že ho hrát umíte!

    Čeští fotbalisté před utkáním proti Guatemale.Čeští fotbalisté před utkáním proti Guatemale. • FAČR

  • NA ČÁŘE DOBRÝ, ALE...

    MATĚJ KOVÁŘ (26) Matěj Kovář.Matěj Kovář. • Michal Beránek / Sport

    Na taktických poradách poslouchá pozorně. Výsledkem jsou časté nákopy na útočnou polovinu, které mají obejít presink soupeře. Ale ta přesnost... Přitom co se týče ryze gólmanských prací, svítí mu v kolonce lapených tutovek dvojka! Hodnocení Matěje Kováře.Hodnocení Matěje Kováře. • Blesk

  • LÉTÁ JEN BEZ MÍČE

    ALEXANDR SOJKA (23) Alexandr Sojka.Alexandr Sojka. • Pavel Mazáč (Sport)

    Nováčka z Plzně trenér chválil. Bojoval, dřel, napadal rozehrávku soupeře – v tom mu dávají za pravdu i numera. Chtělo by to k zarputilosti ale přidat také špetku šikovnosti. S balonem u nohy to z jeho strany bylo bohužel spíš trápení. Hodnocení Alexandra Sojky.Hodnocení Alexandra Sojky. • Blesk

  • NEPOSLUŠNÉ KOPAČKY

    PAVEL ŠULC (25) Pavel Šulc.Pavel Šulc. • Michal Beránek (Sport)

    Čekají se od něj velké věci. O to víc byli fanoušci z jeho (ne)výkonu zklamaní. Forvarda Lyonu neposlouchaly nohy, a byť se mu nedala upřít snaha, směrem dopředu byl překvapivě úplně nulový. A když ho soupeř eliminuje, jsou Češi bezradní.

    Hodnocení Pavla Šulce.Hodnocení Pavla Šulce. • Blesk

  • HRAJ, FORRESTE, HRAJ!

    TOMÁŠ SOUČEK (31) Tomáš Souček.Tomáš Souček. • Pavel Mazáč (Sport)

    Problémy s dýcháním ve vysoké nadmořské výšce se ho vůbec netýkaly. Český »Forrest Gump« je prostě unikát, odklusal toho ze všech hráčů na trávníku jasně nejvíc. Nic z toho ale nevytěžil. Ani gól, který mu správně ukradl ofsajd. Hodnocení Tomáše Součka.Hodnocení Tomáše Součka. • Blesk

  • UTOPENÝ ZABIJÁK

    PATRIK SCHICK (30) Patrik Schick.Patrik Schick. • Pavel Mazáč / Sport

    Mít v kádru jednu z největších hvězd bundesligy by mělo být pro nároďák terno. Jenže Patrik, povoláním zabiják do vápna, se musí o míče složitě prát při soubojích v hloubi pole. Proti Koreji se tak balonu celkem dotkl jen 11krát... Hodnocení Patrika Schicka.Hodnocení Patrika Schicka. • Blesk

  • PŘESNOST, KAPITÁNE!

    Ladislav Krejčí (27) Ladislav Krejčí.Ladislav Krejčí. • Zuzana Jarolímková / Sport

    Zatím jediný střelec českého týmu, nejen v tomhle ohledu jde jako kapitán správným příkladem. Daří se mu i dirigovat parťáky, nebo často vyrážet dopředu. Na druhou stranu tomu všemu ovšem chybí přesnost, což pak musí hasit taktickými fauly. Hodnocení Ladislava Krejčího.Hodnocení Ladislava Krejčího. • Blesk

  • Ladislav Krejčí.
    Ladislav Krejčí.

Témata:  FC Viktoria PlzeňLadislav KrejčífotbalTomáš SoučekMatej KovarPatrik SchickJihoafrická republikaKoreaPavel ŠulcAlexandr Sojka

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