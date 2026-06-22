Narozeniny syna Dominiky Cibulkové: Po luxusních party velká změna!
Už je to dlouhých šest let od chvíle, kdy bývalá tenistka Dominika Cibulková přivedla na svět svého prvorozeného syna Jakuba. Přestože je její osobní život v současné době velmi poznamenán rozpadem manželství s budoucím exmanželem Michalem Navarou, svému potomkovi se snažila uspořádat pořádnou oslavu, tentokrát v jiném duchu, než tomu bylo v předchozích letech.
Stejně jako jeho mladší sestřička Nina, i Jakub přišel na svět na rakouské klinice ve Vídni. A rodiče se vždy snažili, aby v ničem nestrádal. Dominika každoročně pořádala velké narozeninové párty, které překypovaly luxusem a byly vyladěné do nejmenšího detailu. Vždyť k tomu jednou dokonce pronajala i bratislavský Primaciální palác! Vypadalo to, že tenistka dvakrát ročně pořádá spíš malou svatbu než dětskou oslavu.
Letos to ale pojala jinak! Pryč s kříšťálovými skleničkami, přepychově prostřenými stoly a dechberoucími dekoracimi. Tentokrát šla Dominika přesně po tom, co malé děti milují. Pro syna vymyslela dokonce slavnostní tetovačky s jeho podobiznou a přáním „vše nejlepší k narozeninám“. Oslavenec a hosté si mohli pochutnat na cukrové vatě i zadovádět ve skákacím hradu.
Chybět samozřejmě nemohl ani dort! Na něm našel čerstvě šestiletý chlapeček netradiční zvířátko. „Kapybara je teď v kurzu,“ napsala Dominika, jejíž syn nejspíš našel v tomto roztomilém tvorovi velkou zálibu. Na oslavě byl navíc i takový maskot!
O tom, že se Cibulková i navzdory rozpadu manželství a budování nového vztahu s někdejším kamarádem svého muže snaží vykouzlit svým dětem na rtech úsměv, svědčí i to, jak si počínala před pár měsíci při narozeninách dcery Niny. Ta se tehdy probudila do bytu doslova zaplaveném růžovými balónky nafouknutými heliem. A dovádění v nich si užila nejen ona, ale i nynější oslavenec Jakub.