Nároďák na MS jedním vrzem odvrací zkázu a číhá na vymodlenou cestu v play off: Mezi nebem a peklem
Nic nemít a smutný být je kombinace zralá na psychiatra Chocholouška. A tak duo bodově na nule, Chaloupek a Chytil, rozesmátě ochutnávalo na instagramu reprezentace jihoafrické snacky.
Vtipná kaše se před fundamentálním mačem s JAR (čtvrtek 18:00, ČT Sport, Nova Action) tuze hodí, protože tři body z ní vylovené jsou nutnost. Vývoj v grupě A a v celém zašmodrchaném šampionátu by asi netrefila ani Sibyla, nicméně Češi se na vytouženém turnaji nacházejí po porážce od Korejců mezi nebem a peklem!
Pouť do oblak
„Nejedeme se zúčastnit. Chceme se ze skupiny probojovat do play off,“ deklamoval opakovaně šéftrenér Miroslav Koubek (74). Pokud se tenhle sen k radosti a hrdosti celé republiky splní, při různých variacích a permutacích by Krejčí a spol. mohli jít v 1. kole na Belgii, která nic moc nepředvádí, či na Egypt a Kanadu. V osmifinále by se rýsovali třeba USA, nebo Bosna. Taková cesta se snad ani nedá vymodlit…
Pád do Inferna
Nedej bože, ale stát se to může. Když nároďák rupne s Jihoafričany a Mexikáni si rozdělí body s Korejci, nebo je udolají, budou našinci už v pátek vědět, že se pouze zúčastnili a jedou domů. Jako první ze všech osmačtyřiceti účastníků! V tabulce totiž rozhodují vzájemné zápasy, a i kdyby v poslední rundě přemohli Mexiko, nebude to stačit na víc, než na poslední čtvrtý flek. Tak nějak vypadá inferno…