Aréna za 33 miliard, kam míří našinci: Pivo za stovku ... A hot dog za »hubičku«!
Mercedes-Benz stadion, jehož stavba vyšla na v přepočtu 33 miliard korun českých, bere zvenčí i zevnitř dech. O to víc překvapí pohled na nabídku občerstvení!
Aréna v Atlantě, kde Češi ve druhém mači skupiny vyzvou JAR, totiž fanoušky potěšila cenami ve stáncích. Na rozdíl od jiných míst v USA nezavání drahotou! Příznivce národního týmu navíc čeká za oceánem i kus domova – základna bude připravena v minipivovaru Halfway Crooks Beer s nabídkou v češtině včetně ležáků už od 6 USD (cca 125 Kč). Tak na zdraví!
Ceny na Mercedes-Benz stadionu
(V přepočtu na koruny)
- Pivo 0,3l 100 Kč
- Pivo 0,5l 187 Kč
- Voda 62 Kč
- Zmrzlina 167 Kč
- Hot dog 42 Kč
- Hranolky 62 Kč
- Popcorn (pro rodinu) 187 Kč
Témata: fotbal, reprezentace, mistrovství světa, národní tým, blesksport, MS 2026, USA, Jihoafrická republika, Atlanta, Mercedes-Benz