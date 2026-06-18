Aréna za 33 miliard, kam míří našinci: Pivo za stovku ... A hot dog za »hubičku«!

Autor: mib
Jaké jsou ceny na stadionu?

Mercedes-Benz stadion, jehož stavba vyšla na v přepočtu 33 miliard korun českých, bere zvenčí i zevnitř dech. O to víc překvapí pohled na nabídku občerstvení!

Aréna v Atlantě, kde Češi ve druhém mači skupiny vyzvou JAR, totiž fanoušky potěšila cenami ve stáncích. Na rozdíl od jiných míst v USA nezavání drahotou! Příznivce národního týmu navíc čeká za oceánem i kus domova – základna bude připravena v minipivovaru Halfway Crooks Beer s nabídkou v češtině včetně ležáků už od 6 USD (cca 125 Kč). Tak na zdraví!

Ceny na Mercedes-Benz stadionu

(V přepočtu na koruny)

  • Pivo 0,3l 100 Kč
  • Pivo 0,5l 187 Kč
  • Voda 62 Kč
  • Zmrzlina 167 Kč
  • Hot dog 42 Kč
  • Hranolky 62 Kč
  • Popcorn (pro rodinu) 187 Kč

 

Stadion v Atlantě stál nekřesťanské peníze, ale...
Stadion v Atlantě stál nekřesťanské peníze, ale...

 

Témata:  fotbalreprezentacemistrovství světanárodní týmblesksportMS 2026USAJihoafrická republikaAtlantaMercedes-Benz

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