Salač před Velkou cenou v Brně v rozhovoru pro Blesk: OnlyFans mám ... Ale erotiku nedělám!
Neskrývá, že by o jeho akty nebyl zájem. Český jezdec Filip Salač (24) ve službách OnlyFans Racing se na stejnojmenné erotické platformě vyskytuje. I s ohledem na svou přítelkyni Markétu (22) však sdílí zcela jiný obsah. Co dalšího o sobě prozradil Blesku před víkendovou Velkou cenou?
Filipe, podle výsledků vaše forma letí před Brnem nahoru, jaké si kladete cíle?
„Je skvělé, že se mi teď pár závodů před Velkou cenou České republiky povedlo. Bedna naposledy v Maďarsku je parádní pozvánka do Brna. Budu tam chtít vyhrát!“
Fanoušci udělají také kus práce, když vás poženou, že?
„Moc se na to těším. Z mého pohledu je to nejlepší závod sezony. Ta atmosféra je jedinečná, navíc rád pracuju pod tlakem. Ale zažil jsem tam i smutnější období.“
Na co narážíte?
„Jsem poslední český jezdec, který tam závodil před pětiletou pauzou, což bylo zrovna za covidu a bez diváků. Proto ta smutná vzpomínka.“
Máte i starší a lepší vzpomínky na Brno?
„Úplně poprvé, když jsem tam závodil na minibikovém okruhu, mi bylo tuším pět let. Potom až jako teenager v Rookies Cupu při Velké ceně.“
A z pozice fanouška jste to také zažil?
„Jasně. Jako malej jsem tam jezdil s rodiči na MotoGP nebo Superbiky. A když se nad tím zpětně zamyslím, tak můžu říct, že se mi splnil sen. Vždy jsem si totiž přál jezdit mezi nejlepšími.“
Teď když jste mezi nimi, jak s ostatními soupeři ze startovního roštu vycházíte?
„Nejezdím se na závody kamarádit.“
Chápu. Ale s parťákem je to něco jiného, ne?
„S týmovým kolegou Joem (pozn.: Roberts) vycházím dobře. Je to fajn kluk. Žádnej namachrovanej Španěl, ale v pohodě Amík. Dokonce po Velké ceně USA jsme spolu deset dní bydleli. U piva pak aspoň přišla řeč i na jiná témata než motorky.“
Takže s přestupem do stáje OnlyFans American Racing jste spokojený?
„Musím říct, že lépe jsem se nikde jinde v kariéře necítil. Působení tady mi vrátilo chuť do závodění.“
Jelikož hlavním sponzorem vaší stáje je OnlyFans, platforma s erotickým obsahem, netlačí vás do nějaké takové spolupráce?
„Sám tam profil mám. Ale nemyslete si, že je to jen platforma o nahých holkách. Lidi tam dávají i rady třeba, jak opravit auto, nebo postavit nábytek. Já konkrétně tam přidávám závodní zákulisí, které nikdo jinde neuvidí.“
Takže čtenářky svlečeného Filipa Salače neuvidí?
„Není to můj styl. Ale nemůžu říkat, že mi tam žádná taková zpráva nepřišla. Byla to docela dobrá nabídka. Dál to radši ale rozebírat nebudeme.“ (smích)
Předpokládám, že partnerce Markétě by se to nelíbilo.
„Přesně tak, nelíbilo. Já bych právě kvůli ní něco takového neudělal.“
Protože jste ve vztahu spokojený...
„Jo, už spolu chodíme několik let. A to ještě než jsme začali randit, jsem dlouho čekal, až bude singl.“
Vy profi jezdec v Moto 2, ona úspěšná modelka. Jak to jde dohromady?
„Časově je to těžký, ale zároveň je to tak krásný, protože nestíháme řešit blbosti. Celkově si pomáháme. Motivujeme se. Vlastně člověk, který má velký cíle a cestuje, tak vedle sebe nemůže mít člověka, který ty cíle nemá.“
Jako správná modelka má přehled o nejnovějších trendech. Radí vám, jak se oblékat?
„Naštěstí ano. Hodně. Vždy když jdeme na nějakou akci, vybere mi, co si mám vzít. Ne že bych neměl vkus, ale prostě tomu nerozumím tak dobře.“
Filip Salač (24)