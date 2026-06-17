Messi na hřišti zářil, ale... Záhadné slzy! Nešlo o fotbal, přiznal
Argentinci s sebou na fotbalové MS přivezli své nejzvučnější jméno. Lionel Messi (38) proti Alžírsku nastřílel hattrick a jeho tým pohodlně zvítězil 3:0. Jenže v jednu chvíli se tato fotbalová show na moment zastavila a rodák z Rosaria se rozplakal...
Krátce po vstřelení prvního gólu si Lionel začal utírat do dresu slzy a poté ho obestoupili spoluhráči. Dojetí ze vstřelené branky? Vůbec ne. Messi přiznal, že jeho pláč neměl s fotbalem nic společného. Prostě na něj dolehla tíha posledních dní.
„Upřímně řečeno, zcela bez souvislosti se sportem jsem si prošel několika těžkými a komplikovanými dny,“ vysvětloval po zápase Messi, který děkoval spoluhráčům a manažerům »La Albiceleste« za pomoc. „Jsem vděčný svým spoluhráčům a celé delegaci. Jako vždy tady pro mě byli a dodali mi hodně síly, abych to zvládl,“ vážil si slavný Argentinec lidí, které má kolem sebe.
Kromě parťáků z týmu a realizačního štábu je pro něj oporou také rodina. Leova okouzlující manželka Antonela byla se syny Thiagem, Mateem a Cirem přímo na stadionu a v argentinských dresech drželi tátovi palce. „Pojďme, Argentino!“ jásala Antonela. „Navždy s tebou. Jsi neuvěřitelný,“ vzkázala svému muži, který na fotku své rodiny reagoval přímo v komentářích: „Miluju vás.“