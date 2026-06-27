Tutberidzeová kritizovala Pljuščenka a... Rudkovská poslala drsnou výhružku!
Ve světě ruského krasobruslení to znovu vře. Dvě nejvlivnější a zároveň nejkontroverznější postavy tohoto sportu, trenérka Eteri Tutberidzeová a manažerka Jana Rudkovská, spolu opět vedou otevřenou mediální válku. Důvodem je nedávný rozhovor, ve kterém Eteri nešetřila kritikou na adresu olympijského vítěze Jevgenije Pljuščenka. Rudkovská se nenechala zastrašit a v ostrém protiútoku hrozí odhalením tajností.
Krasobruslařský svět je malý a v Rusku, kde je tento sport otázkou národní prestiže, je boj o talenty a vliv nelítostný. Eteri Tutberidzeová, známá svým přísným „systémem“ i kauzami kolem dopingových skandálů, se v lifestylové show ALEKÓ In My Bag nečekaně otevřela. A její slova byla jako rozbuška.
Tutberidzeová v rozhovoru nenechala na Pljuščenkovi nit suchou. Zpochybnila jeho profesní kvalifikaci a akademii »Pljuščenkovi andílci« vykreslila spíše jako prostor pro mediální show než jako místo pro vrcholovou přípravu. Olympijského vítěze z Turína navíc za kouče prý nepovažuje. „Prohlásit se za trenéra neznamená být trenérem,“ vmetla mu prostřednictvím televize.
Kromě profesní kritiky se Tutberidzeová vrátila i k osobním útokům. Připomněla vyhrocený incident z minulosti, kdy měla být Jana Rudkovská agresivní na jejího choreografa Danila Glejchengauze. Podle Eteri tehdy Rudkovská na choreografa fyzicky zaútočila a ona ji musela okřiknout a požádat, aby odešla.
Reakce Jany Rudkovské, manželky Pljuščenka a jeho pravé ruky, na sebe nenechala dlouho čekat. Na svém Telegramu publikovala elaborát, který je plný hněvu a konkrétních obvinění. Rudkovská označila Eteriina slova za vrchol cynismu a povýšenosti. Podle ní je paradoxní, že ji Tutberidzeová napadá kvůli „přetahování“ krasobruslařů, když sama podle ní praktikuje totéž.
Nejvíce však zaujala závěrečná hrozba. Rudkovská, která je v ruském šoubyznysu známá svou neústupností, dala Eteri jasné ultimátum. „Při opakování podobné situace, pokud si ještě jednou vezmete do úst mou rodinu, všechny vaše kostlivce, kterých máte velmi mnoho, vysypu ze všech vašich skříní. Já jsem vám to již před 6 lety veřejně vysvětlila, ale vy jste to dosud nepochopila. A to je škoda!“ vzkázala Rudkovská.
Kde se vzala nenávist?
Za nenávistí obou žen se skrývá mnohem víc než jen sportovní rivalita. Je to střet dvou odlišných světů: Tutberidzeová reprezentuje starý, autoritářský a výsledkově orientovaný systém, zatímco Pljuščenko a Rudkovská reprezentují moderní, marketingový a showbyznysem nasáklý přístup.
Dokumentární film Metoda Tutberidzeové, který Rudkovská také zkritizovala, je podle ní jen jednostrannou propagandou. „Místo aby ukázali mámy skutečných šampionek, ukazujete mámu, která je známá jen prohranými soudy s Anděly Pljuščenka,“ rýpla si Rudkovská..