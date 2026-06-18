Těla a hlasivky! Fešandy reprezentantů jdou fandit v klíčovém klinči: Sexy zbraně
Odmítly být slaměné vdovy, sedět doma na rozkošných zadečcích a nechat muže v klíčovém klinči s Jihoafričany ve štychu. Fešandy vyrazily za velkou louži fandit do roztrhání svých sexy těl.
Štreka Praha – New York – Atlanta. Přistály na, z hlediska počtu odbavených cestujících, nejrušnějším leteckém uzlu na světě Hartsfield-Jackson. Neztratily se v mumraji a i vozíky pasažerů na bagáž se za nimi smyslně otáčely…
Přípitek za všechny
„Snažím se být na všech Matějových zápasech,“ pověděla Blesku před časem kráska brankáře Kováře (26) Andrea a předsevzetí plní do puntíku. V plné a úchvatné zbroji je na místě i paní »Kapitánová«. Dominika Němečková, jež coby ring girl okouzluje fanoušky při řežbách zápasníků MMA, patří k Láďovi Krejčímu (27).
Jelikož jejich hoši kopou svorně za Hoffenheim, putovaly snoubenka Adama Hložka (23) Veronika a choť Vladimíra Coufala (33) Hana, která sehnala hlídání pro dvě ratolesti, spolu. Na palubě eroplánu si připily vínkem na úspěch. Za sebe, za své miláčky a za všechny fanoušky z republiky…