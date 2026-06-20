USA otáčejí se svou drsnou politikou: Matka kapverdského hrdiny bude mocisyna sledovat
Přes noc se z něj stal národní hrdina. Čtyřicetiletý brankář Kapverd Vozinha senzačně vychytal pro svou zemi remízu proti jasnému favoritovi ze Španělska. Po životním zápase ho ale sžíral smutek. Kvůli problémům s vízy totiž jeho heroický výkon nemohli přímo na stadionu sledovat ti nejbližší. Dojemný příběh ale zasáhl i nejvyšší americká politická místa a zdá se, že se nepříjemná situace konečně vyřeší.
Úspěch proti Španělsku přinesl kapverdskému gólmanovi také jeden historický primát. Stal se vůbec nejstarším brankářem, který kdy na mistrovství světa udržel čisté konto. Místo bouřlivých oslav na něj ale záhy dolehly silné emoce. Radost a pýchu vystřídal obrovský žal a dojatý hrdina se před zraky diváků neubránil slzám.
Zatímco pozitivní pocity měly jasný původ, důvod svého smutku vysvětlil v pozápasovém rozhovoru. „Vyrostl jsem se svými prarodiči, ale ti tu nemohli být, zemřeli před pár lety. Byli pro mě vším. Brečel jsem zároveň proto, že tu nemohla být moje máma. Nemohla si zařídit víza, stálo to moc peněz,“ svěřil se novinářům.
Jeho upřímná slova naštěstí padla na úrodnou půdu. Po rychlé intervenci amerického ministerstva zahraničí a Hakeema Jeffriese, předsedy menšiny ve Sněmovně reprezentantů, se ledy kolem zamítnutých víz pohnuly. Jeffries ve svém oficiálním prohlášení uvedl, že si Vozinhova matka stihne víza zajistit včas, a to ještě před nedělním duelem Kapverd proti Uruguayi.
„Všechny poplatky byly v souladu s oficiálními pravidly prominuty,“ prohlásil Jeffries. „Nyní se zařizují cestovní opatření pro shledání matky a syna v Miami,“ doplnil informace.
Kapverdy figurují na seznamu padesáti zemí, na jejichž obyvatele se na základě nařízení Trumpovy administrativy vztahují vysoké peněžní kauce při žádosti o vízum. Aby zájemci povolení ke vstupu získali, musí složit v přepočtu až 300 tisíc korun, které jim úřady vrátí až po jejich odjezdu. Američané k tomuto razantnímu kroku přistoupili v rámci boje proti nelegální migraci.