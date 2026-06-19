Bitva fanynek Chorvatska a Anglie odvedla pozornost od fotbalu: Sexy souboj
Podle fanoušků patřil duel Anglie s Chorvatskem na mistrovství světa ve fotbale k dosavadnímu vrcholu šampionátu. Povedené akce na trávníku střídaly fotbalovou nádheru a oba evropské celky předvedly strhující podívanou. V hledišti se ale odehrával možná ještě žhavější souboj. Pomyslně proti sobě totiž nastoupily ty vůbec nejvíc sexy fanynky na planetě.
Zatímco televizní diváci měli jasno a mohli v klidu sledovat dění na hřišti, fanoušci přítomní přímo na stadionu to měli o poznání složitější. Mnozí z nich zkrátka nevěděli, kam s očima dřív. Své miláčky totiž přišla povzbudit slavná chorvatská kráska Ivana Knöllová (33). Vnadná brunetka proslula svými provokativními outfity už na předchozím šampionátu a ani tentokrát mužské publikum nezklamala.
Na první zápas svého týmu vynesla pořádně odvážný dres. Její bujná ňadra zahalovalo opravdu jen několik málo kostek z ikonické červenobílé státní vlajky. Známá DJka a influencerka tak bodovala na plné čáře. „Chorvatsko, do toho,“ povzbuzovala fanoušky na svém profilu.
Ani Angličané ale nezůstali zahanbeni. Italsko-americká modelka Claudia Romaniová (44) se předvedla v proklatě žhavém topu s nápisem England. Půvabná Claudia sice nefandila přímo na rozpálených tribunách, své výstavní křivky ale ochotně vystavovala na pláži v Miami. Jako stylový doplněk zvolila malou anglickou vlajku, takže o jejích favoritech nebylo sebemenších pochyb.
„Navždy v srdci londýnská dívka. Strávila jsem v Anglii jedny z nejlepších let... a vždy si budu přát: Vrací se domů,“ doplnila Romaniová i jasný odkaz na toužebné přání všech anglických příznivců. Ostrovní stát je sice právem považován za kolébku moderního fotbalu, přesto slavný pohár z mistrovství světa zvedli hráči Albionu nad hlavu naposledy v roce 1966, a to navíc na domácí půdě.