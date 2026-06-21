Otevřená zpověď Dominiky Cibulkové o dětství: Slzy, peklo a hanba
Život budoucích sportovních hvězd není vždy jen sladký jako med. Své by o tom mohl vyprávět snad každý vrcholový sportovec. Nově otevřela ožehavé téma svého dětství bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (37) a vlastní rodiče přitom rozhodně nešetřila.
Během kariéry vyhrála slavný Turnaj mistryň a na kurtech bojovala jako lvice. Za oslnivými úspěchy Dominiky Cibulkové se ale skrývá tvrdá realita, kterou od útlého věku zná mnoho talentovaných dětí. Obrovský tlak rodičů, jejich striktní výchova a nekompromisní přístup k tréninkům i zápasům dokážou ve vnímavých dětských duších zanechat hluboká traumata. Tato stinná stránka sportu se nevyhnula ani Cibulkové, která se o své temné vzpomínky podělila v podcastu Pohledy generací.
Je docela paradoxní slyšet bývalou světovou hráčku, jak otevírá staré rány spojené s milovaným tenisem. Tedy sportem, kterým se úspěšně živí i dnes, dlouho po oficiálním konci kariéry v roce 2019. Láska k raketě ale vzešla z trní. „V životě mě nenapadlo, že bych je mohla zklamat,“ načala Cibulková téma rodičovského tlaku. „Rodiče tomu hodně obětovali. Byla to i taková zodpovědnost,“ popsala pocity, které drtily její dětskou psychiku.
Co se ve skutečnosti odehrávalo za maskou usměvavé blondýnky s cennými trofejemi v rukou? „Když si vybavím dětské a juniorské časy, bylo to těžké,“ přešla do vážnějšího tónu. „Byla jsem vždy třetí v Evropě, třetí na světě. Byla jsem dobrá, ale bylo tam nespočet proher a těžkých chvil,“ líčí rodinné nastavení, které se upínalo výhradně na vítězství.
Přidala i mrazivý příklad z turnaje v Brazílii. Rodina tehdy do cesty investovala nemalé peníze a očekávání byla astronomická. Výsledek ale dopadl naprosto katastrofálně. „Vím, že to stálo mnoho peněz a já jsem prohrála dvakrát v prvním kole,“ nastínila svízelnou situaci.
Sama tehdy propadala depresivním stavům. „To jsou přesně chvíle, které v tobě zůstanou. Samozřejmě, že byly i dobré momenty, ale ty těžké byly hodně těžké,“ vrací se do minulosti. Zatímco dnes dospělí přemýšlejí nad každým slovem, které dítěti řeknou, dříve se s mládeží nikdo nemazlil. „Schytala jsem to normálně. »Chápeš, proč tu jsme? Kolik jsme toho ztratili? A Dominiko, ty jsi nebyla schopná podat takový výkon, jako máš na tréninku?«“ citovala zdrcující kritiku od rodičů.
Kárání navíc zdaleka neskončilo jen odchodem ze stadionu, doma celá situace ještě gradovala. Ačkoliv dnes Dominika na tyto chvíle vzpomíná s úsměvem, hořkost je z jejích slov stále jasně patrná. „Ještě když jsme letěli, tak se to dalo. V letadle to šlo. Ale pak ta cesta domů autem... Někdy to byla šestihodinová slovní nakládačka,“ vylíčila drsnou realitu. „Nechci z rodičů dělat teroristy, ale věřím, že to mnoho lidí pochopí. My jsme byli ještě generace, kde nebyl žádný filtr a rodiče byli prostě rodiče,“ usmívá se dnes Cibulková.
Přesto ji jedna věta, kterou její máma Katarína opakovala před každým turnajem, pronásledovala až do dospělosti. „Začalo to doma tím, co jsem slýchávala. »Bože, když prohraju, to bude hanba. Ježíši, to bude hanba, hanba.« Tohle mě pronásledovalo vlastně až do Singapuru,“ šokovala posluchače. Právě v Singapuru už totiž jako dospělá žena hrála prestižní Turnaj mistryň a měřila síly s absolutní světovou elitou. Tento podnik naštěstí pro Dominiku skončil slavným triumfem a se zvednutým pohárem v ruce.