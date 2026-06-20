Hokejový šampion Roman Červenka: Tváří v tvář manželce u soudu! Definitivní rozvodová tečka?
Mají to za sebou! Kapitán hokejového nároďáku Roman Červenka (40) a Česká Miss World 2010 Veronika Machová (35) už jsou ofi ciálně rozvedeni.
Před soudní síní na pražském Ovocném trhu se »Červus« včera cítil hodně nesvůj. I nedobrovolné pobyty na trestné lavici zvládá lépe, nakonec si mohl ale rychle oddychnout. Během půl hodiny bylo hotovo! Hlavně díky tomu, že se expartneři na všem dohodli předem.
Štědrý Roman
Podle informací Blesku byli za jedno hlavně v tom, aby nestrádal jejich 13letý syn Denis. Prakticky žádné třenice ovšem nenastaly ani při dělení majetku. Veronika může dál žít v rakouském Innsbrucku – je tedy zřejmé, že si nedělali problémy a Roman k ní byl docela štědrý. Také si po tom všem na chodbě smírně podali ruce.
„Tak čau!“ lehce se ušklíbli a vyrazili každý za svobodným životem. Machová to hned zapila ledovým kafíčkem. To Červenka už vyhlížel svou novou lásku, o 18 let mladší herečku Michaelu Pecháčkovou ( 22).