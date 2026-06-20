Koubek ven? Tomu se nedá fandit a šéftrenér si zřejmě nechal u očaře zhotovit růžové brýle
Nálady v českých obývácích a putykách. Před Koreou: „To by mohli dát.“ Nedali. Před JAR: „Ty nazdárky přece musej udělat.“ Neudělali. Celkový dojem? Zhnusení: „Tomu se nedá fandit.“ Viník? Podle fanouškovské obce Koubek.
Dva zápasy na světovém festivalu, dva atentáty na fotbal. Mezinárodní ostuda. Inspirace pro zdejší potěr? Jedině odstrašující případ. Mámy aby svým synkům zakrývaly oči a místo do kopané je posílaly do houslí…
Brzké vedení a pak bohapusté navážení betonu do vlastního vápna. Betonu, který se ve finále pokaždé rozsypal jako hrachovina. Nejednoho diváka – masochistu napadlo, že kdyby se odpudivá holomajzna s Jihoafrickou republikou (1:1), již komentátoři ze světových agentur označili za největší děs šampionátu, hrála o pět minut déle, dýchaviční panikáři bez hlavy paty by od jinak bezpohlavního protivníka vyfasovali druhý gól. Gól, který by definitivně zničil naděje na postup do play off.
Byl jinde?
Viník? Koubek... Ten šéftrenér elitního výběru republiky, který po remízovém děsu s JAR hovořil, jako kdyby byl svědkem jiného utkání. A ještě ke všemu byl popudlivý a v růžových brýlích. „Já výkon hodnotím pozitivně. Zanďour? Takhle brutální hodnocení nepřijímám. Měli jsme protiútoky, měli jsme šance. Proti Jihoafričanům jsme mohli dát dva tři góly. Možná nám chybělo i trochu štěstí,“ deklamoval Miroslav Koubek (74).
Pravda, když je paní Štěstěna unavená, osedlá si i vola, jenže v tomhle případě by musela sotva plést nohama jako Češi v závěrech zápasů. Koubek dostal loni v prosinci svazový kontrakt na dva a půl roku a na měsíční gáži odhadovanou na půl milionu korun. Národ zuří. Volání po jeho vyhazovu sílí, někteří by dokonce defenestraci provedli po vzoru Tunisanů hned, během rozehraného mundialu. Ale kdo by se k národnímu souboru z »Neumětel« hrnul?
Jeho největší perly
„Trošku nám chybělo štěstí. Když se člověk zamyslí, moc nechybělo a máme tři body, které by nám asi stačily.“
„Škoda no. Jsem přesvědčený, že jsme měli k vítězství blíž. Nicméně máme bod a těšíme se na další zápas.“
„Já výkon hodnotím pozitivně. Že jediné, co Česko hrálo, byly nakopávané balony? Mám opačný názor.“
„Žádného zanďoura jsem neviděl. To je až komické. Prostě jsme zahustili prostředí. Podívejte se na velké zápasy, třeba finále Ligy mistrů. Soupeři jsou silní a někdy musíte couvnout.“
„Máte pocit, že nejsme dominantní, ale my prostě nejsme favorit mistrovství světa. My máme svoji úroveň.“
„Tým bez sebevědomí? Takové brutální hodnocení nepřijímám. Jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací.“
„Minule jsem vystřídal jenom čtyřikrát a zase to bylo špatně. Takže jsme to teď prostřídali (pětkrát). A připouštím, že tam jsme ztratili trošku stability.“