Český mechanik Peták se stará o motorku Jihoafričana Bindera v MotoGP poslední rok: Pozval mě na svatbu… Já mu chystám grilovačku!
Kroutí v boxech mistrovství světa silničních motocyklů už 26. sezonu. Český mechanik Daniel Peták (52) ve službách KTM u jihoafrického jezdce MotoGP Brada Bindera (30) sbírá další nové zážitky.
„Je to bezva kluk,“ vyprávěl Blesku zkušený matador, jenž sám velmi rád sedne na dvoukolovou mašinu o výkonu přes 300 koní, byť jen na stojanu při práci. „Máme skvělý vztah. Pozval náš tým do Kapského města na svatbu, když se ženil. Nikdy jsem s žádným jezdcem takto dlouho nebyl. Letos ale v KTM končí,“ posteskl si. „Ale proto pro něj letos uspořádám nedaleko okruhu, kde bydlím, grilovačku,“ zmínil nadšeně.
Ale život jde dál a práce, kterou vnímá jako koníček, bude pokračovat ve svém vývoji i bez Bindera... „Nyní se hledají ty nejlepší aerodynamické prvky. Poslední roky jsou hodně v módě křidýlka a spoilery. Spolupracujeme na tom s Red Bullem z F1,“ povídal o inovacích. Ale například komunikace šéfa s jezdcem se oproti královně motorsportu liší. Potřebné informace si sdělují vizuálně přes displej nad řídítky.