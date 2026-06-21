Hronkova snoubenka Dominika se loučila se svobodou: S divoškami v pohádce
Už má Filipa v hrsti. Skoro. Aby to klaplo, vyrazila Dominika Benáková (25), snoubenka hokejisty Vancouveru Hronka (28), zapít svobodu na pohádkovou Mallorku. A byla to divočina.
Na jedné z nejslavnějších pláží světa – Nikki Beach – zářila tak, že na ní mohli pánové oči nechat. Jakmile ale zaostřili vyšitý nápis na jejích půlkách, rychle zklamáním sklopili zrak.
»Paní Hronková«, zářila modrá nit na tenoulinkém sametovém saténu. Zdejší klub, kde se místo prosecca servíruje zásadně pravé šampaňské, je považován za nejvíc sexy na světě. České kámošky Domči v čele s partnerkami gólmanů Mrázka a Langhammera, Sárou a Klárou, slavnému místu ještě přidaly na šarmu. A navíc to byla jízda!