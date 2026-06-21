Kratochvíle jezdců MotoGP před Velkou cenou v Brně: Čeština, bubny, fotbálek
Naskočí na mašinu, slepě odkrouží 21 kol a zase pryč? Ani náhodou! Jezdci MotoGP si před dnešní Velkou cenou v Brně krátili čas aktivitami v odlehčeném duchu.
Jediný český zástupce na startovním roštu Filip Salač (24) driloval týmového kolegu z USA Robertse v českém jazyce. „Ahoj. Jak se máš,“ zvládal zdatně cizinec. Český »učitel« tak přidal na obtížnosti. „Dones mi pivo,“ opakoval po něm s roztomilým přízvukem Američan...
Většinu závodního pole neminul ani probíhající světový šampionát ve fotbale. Do mičudy si tak kopli hvězdní jezdci Španěl Márquez, Ital Bezzecchi či Turek Razgatlioglu. Králem nožiček byl ale Brazilec Oliveira. „Jedenáct, to jde. Navíc jako moje číslo,“ smál se šikula.
To mistr světa z roku 2024 Jorge Martín pečlivě studoval brněnskou trať na bicyklu. A Pedro Acosta se zas na náměstí Svobody chopil paliček a spustil na bicí!