V Portugalsku to vře! Georgina si vjela do vlasů s Nevesovou herečkou: Dívčí válka o Ronalda!
Houstone, portugalská repre má problém. Proč? Protože tam prý všechny sejří lenoch za zenitem Cristiano Ronaldo (41)!
V Americe jižany reprezentuje tzv. diamantová generace. Fernandes, Dias, Neves či Vitinha. Ti všichni dávno přerostli svého mistra. A tak vadí výsadní postavení. Trenér Martínez totiž kolem Ronalda, který odchodil duel proti Kongu (1:1), postavil zeď imunity. V kabině začala tichá válka.
To Nevesova partnerka a herečka Madalena Aragãová (27) se na Instagramu pustila do fanouška slavné CR7: „Řekni svému bohovi, ať už zmizne do důchodu. Je strašně sobecký,“ vzkázala. To si zase nenechala líbit jeho drahá polovička Georgina: „Ááááá. Nová generace si začíná vyskakovat,“ posmívala se. A Ronaldo? Ten si dál jede sólo v týmovém sportu.
„Soustřeďte se na to, co můžete ovlivnit,“ napsal uštěpačně pod fotku s výstavkou svých úspěchů. Pak přidal společný snímek z tréninku, kde všichni dělají, jako by nic. „Vždycky jednotní,“ sliboval. Jak tohle skončí?