Fotbaloví bohové z MS a jejich překrásné partnerky, které nedají fanouškům spát: My jsme sexsymboly!

Oni rozdávají radost na trávníku dokonalými driblinky, úžasnými přihrávkami i geniálními fintami. Ony zase na Instagramu uhrančivým šarmem, odzbrojujícím úsměvem a odvážnými sexy pózami! Žebříčku nejsledovanějších »fotbalových« párů nekraluje nikdo jiný než Portugalec Cristiano Ronaldo s nadcházející nevěstou Georginou. Dohromady mají o bezmála 200 milionů víc fanoušků než argentinský velikán Messi s úchvatnou manželkou Antonelou. Draví mladí vlčáci už se ale hlásí o slovo.
- Cristiano Ronaldo (41) & Georgina Rodríguezová (32)
Kráska z Gucci
Před lety zavítal do madridského butiku Gucci, jenže místo předražených hadříků mu padla do oka žena za pultem, která zrovna s grácií skládala hedvábné šátky. Ne, nebyla to doňa Švorcová, ale Rodríguezová. Mají spolu dvě děti, celkově jich má Ronaldo šest. Letos chystají ženitbu.
Sledujících na Instagramu: 740 mil.
Drobná vášeň
Lionel Messi (38) & Antonela Roccuzzová (38)
Nejsou to obři, ale denně dokazují, že i ve světě miliard je stále místo pro upřímnou romantickou lásku. Ta jejich vzplanula už v raném dětství v rodném Rosariu, když si spolu jako malí hrávali na ulici. Definitivně je osud propojil v roce 2005 a o dvanáct let později si řekli své horké »SÍ« během velkolepé fotbalové svatby století plné celebrit. Dnes spolu šťastně vychovávají tři syny.
Sledujících na Instagramu: 548 mil.
Jako Itálie
Neymar (34) & Bruna Biancardiová (32)
Jejich divoká milenecká sága se za nimi táhne jako vůně trdelníku na Staromáku. Nebe, krize, rozchod, usmíření a znovu dokola – »Itálie« je jejich každodenní rutina. Je až s podivem, že z této neuvěřitelně turbulentní lásky vzešly dvě dcery, které se mají jako v bavlnce. Co nevidět navíc k jejich dívčí sestavě přibude třetí sestra!
Sledujících na Instagramu: 251 mil.
VLAJKA FRANCIE
Tajná láska
Kylian Mbappé (27) & Ester Expósitová (26)
Francouzský fenomén, který má pro krásné ženy mimořádnou slabost, se do hříšného úsměvu sexy španělské herečky zakoukal v březnu letošního roku. Od té doby toho stihli opravdu požehnaně. Mají za sebou tajné rande na bowlingu, pravidelné přelety soukromým tryskáčem mezi Madridem a Paříží a žhavé výměny polibků na luxusní jachtě. Oficiálně vztah ještě nepotvrdili.
Sledujících na Instagramu: 155 mil.
Divočák z Kolumbie
James Rodríguez (34) & Luisa Duqueová (22)
V roce 2010 se oženil s Danielou Ospinovou (sestrou svého reprezentačního kolegy, brankáře Davida Ospiny). Působili jako dokonalý pár, ale v roce 2017 přišel rozvod. Důvodem byla údajně vzdálenost, Jamesův životní styl a kariérní plány Daniely v Kolumbii. V poslední době zakotvil po boku mladé kolumbijské modelky Luisy Duqueové. Často jsou vídáni na luxusních jachtách či v exkluzivních resortech. Luisa ho podporuje z VIP tribun, čímž si získala obrovskou pozornost na sociálních sítích, kde její sledující raketově rostou.
Sledujících na Instagramu 50. mil.
Španělské tajemství
Lamine Yamal (18) & Inés Garcíaová (21)
Během oslav titulu na EURO 2024 s ním na hřišti slavila mladá španělská influencerka Alex Padilla. Vypadali jako nový vysněný fotbalový pár, ale románek skončil obrovským virálním skandálem. Jen pár týdnů po turnaji uniklo na sociální sítě video, na kterém Alex údajně seděla na klíně jinému chlapci během večírku, což vedlo k okamžitému veřejnému rozchodu a vzájemnému "odsledování" na Instagramu. Od té doby si Lamine střeží soukrom mnohem pečlivěji. Vztah nikde nepotvrdili, ale sdílejí společné příběhy, které jejich spojení potvrzují.
Sledujících na Instagramu 44 mil.
Pozor eskorta
Jude Bellingham (22) & Ashlyn Castrová (28)
Vztah zřejmě začal nenápadně v závěru roku 2024 přes sociální sítě. Oficiálně se začali objevovat na veřejnosti na začátku roku 2025 a od té doby Ashlyn pravidelně fandí ve VIP prostorách po boku jeho rodiny. Ashlyn má za sebou mediálně probírané vztahy s basketbalisty z NBA (Terance Mann, LaMelo Ball) či s hollywoodským hercem Michaelem B. Jordanem. Fanoušci navíc v nedávné době "vyhrabali" profil na exkluzivní eskortní stránce DynastySeries, který údajně patřil jí.
Sledujících na Instagramu 42 mil.
Norská pohádka
Erling Haaland (25) & Isabel Haugsengová (22)
Poznali se už v útlém mládí v norském městečku Bryne. Oba navštěvovali místní fotbalovou akademii Bryne FK a Isabel sama hrála závodně fotbal, přičemž debutovala už ve 13 letech. Kamarádství přerostlo v lásku během Erlingova angažmá v Dortmundu a do Manchesteru už se stěhovali společně.
V prosinci 2024 se Erling a Isabel stali rodiči. Narodil se jim syn. Sám Haaland v jednom z rozhovorů na podzim roku 2025 přiznal, že otcovství ho dostalo do absolutně nejlepší formy v životě. Podle jeho slov mu dítě pomohlo mentálně vypnout a přestat se neustále stresovat fotbalem.
Sledující na Instagramu 42. mil.
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