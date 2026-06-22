Salač v Brně bere historický třetí flek i díky partnerce Markétě: Polibkem na bednu!
Než nažhavil mašinu do domácí Velké ceny v Brně, nažhavila Filipa Salače (24) jeho partnerka Markéta (22). Dostal od ní předzávodní polibek pro štěstí na speciální helmu pro pro GP Česka. A byla z toho bedna!
„Je to nejlepší den v mém životě, splnil se mi sen. Skončil jsem doma třetí,“ radoval se Filip a běžel oslavovat se svým americkým týmem. Od partnerky dostal další hubičku, tentokrát za odměnu.
„No jasně, zaslouží si ji. Už jen za to, jak to vše zvládal, protože tady v Brně je to vše takové intenzivní,“ rozesmála se v rozhovoru pro Blesk cestou do boxů chvíli po startu. Pak už jen mačkala palce a doufala...
První Čech
Skončit na pódiu si moc přál. Hlavně kvůli přítomnosti natěšených českých fanoušků, kteří 8 let čekali na podobný úspěch. Poštěstilo se! „V kategorii Moto2 se to ještě nikomu z Česka nepodařilo,“ zářil Salač, jenž navázal třetím místem na Kornfeila (2018) a Peška (2007) v novodobé historii. Oba však závodili v nižší kategorii. Salač se tak může pyšnit, že je první Čech na bedně z domácího okruhu s nejobjemnější motorkou (do 600 cm³).