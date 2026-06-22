Češi opět ukázali, že jsou národ Švejků tohle všechno fandové vymysleli: Hrůzu léčí humorem
Po výkonech a výmluvách, jaké na MS předvádí Koubkův nároďák, by třeba ve Francii už hořely ulice. Čeští fandové na to ale jdou »po švejkovsku«. Jejich zločinem je pouze břitký humor. Vždyť se podívejte, jaké vtípky létají internetem!
„První bod je doma a zase jsme blíž postupu ze skupiny. Hoši, děkujem!“
„Chorý a Douděra bez karty, v tomhle ohledu je to fakt pozitivní!“
„Koubek je spokojený, asi si myslí, že veze bod zvenku.“
„Rozhodčí byly ženy, protože FIFA nechtěla nutit dalšího chlapa koukat se na tak špatný fotbal.“
„Jediný tvrdý český hráč, který dokázal Jihoafričanům dlouho odolávat? Radovan Krejčíř.“
„Zápas měl koučovat Oto Klempíř. Ten ví, jak rozložit JAR!“
„Jediní, kdo má snad z takového zápasu radost, jsou zaměstnanci Penny, které kvůli němu zavřelo své obchody dřív. Bohužel někteří by radši byli v práci, než koukat na takovou holomajznu...“
„Toto mělo s fotbalem asi tolik společného, co čabajka s racionální výživou.“
„Už aby začal hokej, abychom mohli nadávat na něco jiného!“
A pouhými textovými vtipy to nekončí. Řemesla se chopili i graficky zdatní spoluobčané a herní bídu přetvořili ve skvosty. Podívejte se do galerie: