Zoufalé tenistky Plíškové: Bouře jim vytopila akademii! Pomoct přišel i slavný zachránce
Víkend patřil spalujícímu horku, které sužovalo celou republiku. Do toho ale na mnoha místech nečekaně udeřily přívalové deště, jež za sebou nechaly absolutní spoušť. A jedna taková ničivá průtrž se prohnala i nad podnikáním slavných sester Plíškových a jejich oblíbené tenisové kurty doslova utopila.
„To, co vidíte na fotografiích, není řeka ani rybník. Je to náš areál po včerejší přívalové povodni,“ začalo své posmutnělé hlášení vedení sportovně-relaxačního areálu Oáza Říčany. V jeho prostorách sídlí i známá Plíšková Tennis Academy. Ta patří sestrám Kristýně a Karolíně Plíškovým, které zde prostřednictvím pověřených trenérů předávají své cenné zkušenosti z profesionálního tenisu dál.
„Během několika desítek minut se Oázou Říčany prohnalo obrovské množství vody a bahna. Zaplavené tenisové kurty, padelové kurty, restaurace, tenisová hala i další části areálu. Pohled, který jsme si nikdy nepřáli zažít,“ popisují provozovatelé víkendovou spoušť.
Ne nadarmo se ale říká, že v nouzi poznáš přítele. „V těchto chvílích se ukázalo něco mnohem silnějšího. Neuvěřitelná sounáležitost lidí kolem Oázy a Plíšková Tennis Academy. Zaměstnanci, trenéři, hráči, rodiče, klienti, přátelé i partneři. Mnozí z nich neváhali ani minutu, přijeli pomáhat, vzali lopaty, košťata, wapky a pustili se do práce,“ líčili zástupci zdevastovaného areálu obrovskou vlnu solidarity, která se zvedla bezprostředně po dešti.
„Za každou pomoc, zprávu, telefonát i nabídnutou ruku jsme nesmírně vděční. Čeká nás ještě spousta práce, ale díky vám všem víme, že to zvládneme. Uděláme maximum pro to, abychom náš krásný areál co nejdříve vrátili do stavu, na který jsme zvyklí,“ zaznělo na závěr dojemné poděkování všem, kteří nezištně přiložili ruku k dílu. A že jich vůbec nebylo málo!
„Dneska se neřešily góly, tenis ani podcasty. Řešily se lopaty, bahno, voda a záchrana našeho areálu. Obrovské díky všem, kdo dorazili pomoct. Kamarádi, kteří neváhali odložit svoje plány a přiložit ruku k dílu. Makáme a uděláme maximum pro to, abychom byli co nejdříve zpět,“ objevilo se později na sociálních sítích spolu s dokumentací toho, jak úklid po potopě vypadal. Mezi těmi, kdo se o nápravu zasadili byl například Karolínin manžel Michal Hrdlička nebo bývalý fotbalista Václav Kadlec.