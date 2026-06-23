Hromadí se hlasy, že čarostřelec, který nestřílí, by měl proti Mexiku sedět: Bez Schicka?
„To je dost podstatná závada!“ Tak pravil v komedii Marečku, podejte mi pero! mistr z lakovny Kroupa, když zjistil, že secí stroj neseje. Stejně kardinální porucha, jako když střelec z profese nedává góly!
Produkce největší hvězdy Čechů, elitního bombarďáka z Leverkusenu Patrika Schicka (30), je na světovém šampionátu jedno velké trápení. Pro něj i pro nešťastný český mančaft. A tak se začaly houfně množit hlasy, že by ho měl kouč Koubek pro kruciální mač o bytí a nebytí s nadupaným domácím Mexikem (čtvrtek, 3:00, ČT sport i Nova Action) vyšoupnout ze základu. Slavný internacionál a na MS expert ČT Michal Kadlec (41) vzal polemiku celkem bez obalu.
„Já bych to zkusil bez něho. Patrik dostal dvě utkání, i když nebyl tak vytěžovaný. Měl i šanci s Jižní Afrikou, kde to řešil trošku jinak, než jsem od něho čekal. Takže já bych možná navázal na to, co povždycky fungovalo i za mě, když jsem hrál v nároďáku,“ začal svůj rozbor.
Sophiina volba…
„To znamená Koler – Baroš. Takže bych zkusil dát Chorého a k němu Adama Hložka, který by ho doplňoval. Zkusit to změnit, jestliže nám to nejde. Jestli ten servis pro Patrika Schicka neumíme vytvořit, tak si to pojďme zjednodušit, opřít to o Chorého. Proč jsme ho sem teda brali, když zatím nedostal důvěru?“ Takhle, dostal ji na 26 minut s Korejci a taky nic netrefil. Jestli ona to není pro Miroslava Koubka taková Sophiina volba. Ať udělá cokoliv, skončí to tragicky…