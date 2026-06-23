Zlatá hokejka: Hvězdy na červeném koberci! Nečas s nádhernou snoubenkou, Eliáš s dcerkou
Útočník Lavin Martin Nečas se přiřítil do portálu Dejvického divadla ruku v ruce s o dvě hlavy menší snoubenkou Nikolou Mertlovou (28) jako lavina. Jeho láska do sebe žungla uvítací šampáňo, »Neči« zas zbaštil asijské knedlíčky jako předkrm večera, kde je společně s Pastrňákem hlavním adeptem na vítězství v anketě.
Místo »Pasty« ale dorazila jen maminka Marcela. Nový generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš, pak překvapivě nedorazil s manželkou, modelkou a moderátorkou Petrou Eliáš Volákovou, ale s nejstarší dcerkou Sophií. A večerní ejchuchu si nenechali ujít taky gólmani Dostál a Vladař. Druhý jmenovaný si však dával na čas kvůli trablům s oblekem.
To snoubenka Martina Nečase nenechala nic náhodě a pár dní před »hokejkou« vyrazila na luxusní nákupy. „Jsem v Pařížský před butikem Christian Laboutin. Udělám si radost a koupím si lesklý lodičky s uzavřenou špičkou a vlastně moje první s červenou podrážkou,“ líčila nedočkavě, když stepovala na ulici pár minut před otvíračkou.
Sehnala! „Make-up, vlasy i šaty jsou zařízený, teď boty. Ještě seženu náušnice,“ pokračovala o shonu ve svém vlogu. A přípravy se rozhodně vyplatily, Nikola, kterou hvězdný útočník minulý týden požádal o ruku, na červeném koberci doslova zářila. A co teprve až příští rok půjde ve svatebním....