Hromadí se hlasy, že čarostřelec, který nestřílí, by měl proti Mexiku sedět: Bez Schicka?
Bude to opravdu bitva o život. Nároďáku při konci na 3. místě skupiny A (před JAR) a méně než čtyřmi získanými body místo rozchodu a cesty domů reálně hrozí bezmocné a potupné čekání.
Při prohře a s celkovým ziskem jednoho bodu by asi vzalo rychlý konec, ale dvoubodový zisk po případné remíze s Mexikem by Čechy donutil vyčkat v Americe, zda to náhodou nebude stačit.
Podle propočtu webu Football Meets Data by dva body přinesly postup na 12,4 %. Do play off postoupí osm týmů z dvanácti na třetích místech.
Témata: Miroslav Koubek, Adam Hložek, Patrik Schick, Jihoafrická republika, Česká televize, Michal Kadlec, Mexiko, ČT sport, Bayer 04 Leverkusen, Nova Action