Šokující fotky sportovní hvězdy: Legendární lyžař Bode Miller byl zatčen
Naprostá lyžařská ikona, Bode Miller (48), byl zatčen. Čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz skončil v poutech ve státě Idaho. Policie navíc zveřejnila detaily tohoto šokujícího přestupku.
O zatčení dřívějšího dominantního lyžařského univerzála informoval jako první americký web TMZ. Podle dostupných informací spadla klec začátkem června v Idahu. Na místě byl přistižen s bílým sáčkem z lékárny, který ukrýval houby s obsahem psilocybinu. Jinými slovy šlo o lysohlávky.
Miller měl u sebe 1,4 gramu těchto hub, přičemž velmi dobře věděl, že jde o nelegální látku. Údajně se k bodům obžaloby, držení návykové látky a návykového příslušenství, následně přiznal a na svobodu se dostal až po složení kauce ve výši zhruba 100 tisíc korun. Soudní proces ale stále probíhá a ke slyšení se bude muset slavný sportovec dostavit osobně 29. července. Tento halucinogenní výlet na houbičkách tak může skončit až za mřížemi.
Stav, který požití těchto hub navozuje, se naprosto liší od běžné opilosti. Uživatelům se radikálně mění vnímání času a prostoru. Mezi typické účinky patří vizuální a sluchové halucinace, deformace okolního prostředí, zintenzivnění barev a pocity hluboké euforie.
Zároveň je zde ale velké riziko odvrácené strany. Pokud člověk není v psychické pohodě, může zažít takzvaný bad trip. Jde o stav, kdy se dostaví extrémní paranoia, panické ataky, pocit ztráty kontroly nad sebou samým a děsivá úzkost.