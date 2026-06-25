Cristianova Georgina se už těší do USA: Fandí bez kalhotek?
Sama se sice narodila v Argentině, ale Messimu palce rozhodně nedrží! Krásná snoubenka Cristiana Ronalda (41) fandí své lásce. A pochlubila se i fanynkovskou fotkou!
Oblékla portugalský dres s číslem 7, nasadila čapku kšiltem dozadu! Ale co spodní prádlo? Asi zapomněla...
I tak Ronaldova Georgina Rodríguezová (32) fandila jako divá – zatím tedy jen u televize! Brzy však zamíří do USA podpořit osobně svého snoubence, s nímž plánuje po světovém šampionátu velkolepou svatbu.