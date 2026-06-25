Trenérský mág Brückner, který byl u zoufalé rozlučky s MS: Radí už jen s kytkama
Kouč »zlaté« generace fotbalové reprezentace Karel Brückner (86) se rozloučil se šampionátem za kopečky v Německu bez fanfár. Ani teď po 20 letech do světa nic nevytrubuje.
Brücknerovi hoši byli na mistrovství světa 2006 podobně jako Koubkovo mužstvo letos postaveni před posledním mačem grupy E před hotovou věc: Češi museli k postupu porazit (pozdější šampiony) Italy.
Jan Koller (56), jenž se zranil v prvním duelu s USA, dokonce vzpomněl v talkshow u doyena televizního komentování Čapka, jak ho kouč chtěl poslat na plac: „Řekl, ať si vezmu dres, ale já jsem tam při rozcvičce tak jen pajdal. To bylo zoufalství.“ Podle »Dina« nastoupil pod prášky i kolega z útoku Baroš. Výsledek? 0:2 – a tradá domů! Po 20 letech legenda už fotbal nesleduje, ani se k němu nevyjadřuje, žije s manželkou Irenou v olomouckém domě: „To by bylo takové plácání.“
Dokonce i minulý týden na pohřeb svého žáka Uličného přišel Brückner »inkognito«. „S panem trenérem v kontaktu nejsem, ale několikrát jsem ho potkal v OBI, radil mi, co mám koupit. Chtěl jsem vzít nějaké kytky a on říkal, že to teď neroste, že musím vzít begonie,“ povědělo s úsměvem Blesku jedno z Karlových »dětí« Marek Heinz (48). Ale nebyla by rada kouče-zahradníka teď drahá, když to s nároďákem šlo do kytek?