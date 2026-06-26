Hvězdný Koller hodnotí představení nároďáku na MS: Připos*aní a svlečení! Šéfové se musí zamyslet!
Nejlepší střelec v historii reprezentace Jan Koller (53) vstal ve 3 ráno, zapnul bednu a... Dvoumetrového Dina čekalo téměř dvouhodinové sledování utrpení českých plejerů, kteří nejen včera hráli na place »připos*aný« fotbal. Čtěte, jak hodnotí celý turnaj pro Blesk.
Jak se vám koukalo na duel s Mexikem?
„Žádná sláva. Mimo té jedné šance, tak jsme se vlastně k ničemu moc nedostali. Přitom začátek hráli kluci aktivně a nebáli se, ale pak bohužel ten druhý poločas...“
Čím to, že reprezentace nedokázala udržet tempo a aktivitu ve všech zápasech MS?
„Co si budeme povídat, není to otázka jenom tohoto turnaje. Je to dlouhodobá záležitost. Když si vezmeme i kvalifikaci a baráž, jak jsme se prezentovali, tak to byl opravdu zázrak, že jsme se vůbec na ten šampionát dostali.“
Co je potřeba změnit?
„Nesmíme hrát prostě připos*aný fotbal, je třeba snažit se jít s dobou, i za cenu toho, že ze začátku dostaneme nějaké ty nakládačky. Nad tím se musíme zamyslet.“
Kdo konkrétně se musí zamyslet?
„Úplně všichni, ale hlavně vedení svazu. Tohle vystoupení na turnaji nás svléklo do naha. Na druhou stranu je to dobře, aspoň si teď nebudeme lhát do kapsy a snad se poučíme.“
Je namístě odvolat kouče Koubka?
„To si úplně nemyslím. Abychom každý půlrok měnili trenéry, to nikam nevede. Prostě musí zasednout šéfové a vytvořit nějaký koncept, jak hrát, a na to pak napasovat realizační tým.“
Co byste konkrétně změnil vy v pozici trenéra?
„Kouč si musí najít svůj styl a do toho vybírat takové hráče, kteří mu do toho zapadnou. Trenér Brückner z nás některé taky neznal, ale měl svůj styl a prostě jsme dokázali pochopit, co po nás chce.“
Dá se aktuálně najít i nějaké pozitivum?
„Určitě zabudování mladých hráčů. Višinský i Sojka předvedli zajímavé a možná jedny z nejlepších výkonů týmu vůbec. Mladík Sochůrek se pak mohl zadaptovat a nasát cenné zkušenosti do budoucna.“
Je někdo, kdo vás zklamal a třeba si zavřel dveře do budoucna?
„Za očekáváním byl Pavel Šulc. Ale nepotkala ho forma po zranění, což se dá pochopit. Do budoucna by na něm měla reprezentace stát. Nelíbil se mi i Patrik Schick. Tam to ale bude spíš o něm a jeho hlavě, jestli vůbec bude mít chuť na srazy reprezentace jezdit (rozhovor vznikl před Schickovým oznámením konce reprezentační kariéry, pozn. redakce). Hráči jeho ražení pak z toho musí být celkově dost otrávení.“