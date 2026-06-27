Tragédie nizozemské hvězdy během MS: Smrt nenarozeného syna. Partnerka sdílela srdcervoucí snímek

Autor: sm
Rodina fotbalového reprezentanta zpracovává bolestivou zprávu...

Fotbaloví fanoušci po celém světě si plnými doušky užívají sportovní svátek, uprostřed probíhajícího mistrovství světa ale přišla smutná zpráva. Jedna z největších hvězd nizozemského týmu Cody Gakpo (27) a jeho partnerka Noa přišli o nenarozeného syna. Fotbalistova přítelkyně navíc popsala následný moment, ze kterého jde mráz po zádech...

„Se zlomeným srdcem s vámi sdílíme zdrcující zprávu o tom, že náš chlapeček během těhotenství zemřel,“ napsala fotbalistova partnerka Noa na sociální sítě k obrázku, kde jsou dlaně obou rodičů položeny na tělíčku zabaleném v dečce a s čepičkou na hlavě.

„Děkujeme vám za vaši lásku a podporu,“ poklonila se zdrcená Noa, která prozradila, že syn se měl jmenovat Elijah Raphael Gakpo. „Navždy budeš milován a navždy budeš naším synem,“ pokračovala a podělila se o těžko uvěřitelný příběh, který po tragédii nastal.

„Šli jsme do kostela zapálit svíčku. Poté jsme šli na hřiště s naším synem Samuelem. Bylo tam jen jedno další dítě. A jmenovalo se Elijah. Bůh nám nemohl poslat krásnější znamení. Připomněl nám, že náš malý chlapeček není nikdy daleko od nás,“ dodala Noa.

Codyho partnerka sdílela obrázek, který člověku láme srdce...
Codyho partnerka sdílela obrázek, který člověku láme srdce...

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