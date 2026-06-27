Tragédie nizozemské hvězdy během MS: Smrt nenarozeného syna. Partnerka sdílela srdcervoucí snímek
Fotbaloví fanoušci po celém světě si plnými doušky užívají sportovní svátek, uprostřed probíhajícího mistrovství světa ale přišla smutná zpráva. Jedna z největších hvězd nizozemského týmu Cody Gakpo (27) a jeho partnerka Noa přišli o nenarozeného syna. Fotbalistova přítelkyně navíc popsala následný moment, ze kterého jde mráz po zádech...
„Se zlomeným srdcem s vámi sdílíme zdrcující zprávu o tom, že náš chlapeček během těhotenství zemřel,“ napsala fotbalistova partnerka Noa na sociální sítě k obrázku, kde jsou dlaně obou rodičů položeny na tělíčku zabaleném v dečce a s čepičkou na hlavě.
„Děkujeme vám za vaši lásku a podporu,“ poklonila se zdrcená Noa, která prozradila, že syn se měl jmenovat Elijah Raphael Gakpo. „Navždy budeš milován a navždy budeš naším synem,“ pokračovala a podělila se o těžko uvěřitelný příběh, který po tragédii nastal.
„Šli jsme do kostela zapálit svíčku. Poté jsme šli na hřiště s naším synem Samuelem. Bylo tam jen jedno další dítě. A jmenovalo se Elijah. Bůh nám nemohl poslat krásnější znamení. Připomněl nám, že náš malý chlapeček není nikdy daleko od nás,“ dodala Noa.