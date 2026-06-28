Z hanebně zpackaného MS se vrátily dvě výpravy: Kapitánova příčetná a Nedvědova nepříčetná
V mexické poušti Llano Estacado jsou tuny písku. Tam je kam strčit hlavu. Ladislav Krejčí (27) tuhle schovávačku odmítl a místo toho v zámoří psal a v Praze statečně četl.
Poprvé v historii předstoupil kapitán národního áčka před média s deníčkem, aby z něj veřejně přednesl své myšlenky. Ač v emocích, smysluplně, upřímně. A proslýchá se, že s podporou celého mančaftu. „Kritika je zasloužená, ale nemyslím, že by někdo nepracoval na maximum. Jen je otázka, jestli naše maximum je správná cesta. Říkám to proto, že mi na tom záleží. Chci něco změnit. Když se mlčí, většinou se souhlasí.“
Tak dal jasně najevo, že mu současné nastavení české kopané vedoucí k děsu na MS nejde pod vousy. „Nikdy není pozdě, proto věřím, že účast na mistrovství světa může být zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech,“ představil svoji vizi Krejčí. „Děkuju moc, mějte se, na shledanou,“ rozloučil se. My taky děkujeme, Láďo, jsi frajer!
AROGANTNÍ VIDLE: HRÁČI JSOU OD TOHO, ABY HRÁLI!
Jeden dumal nad tím, jak tu bídu zlepšit, druhý mu do toho hodil vidle arogancí. Zrovna ten, jenž se zaklínal nerozbornou svorností účastníků zájezdu na šampionát. Šéf týmu Krejčí obecně navrhl, že by česká kopaná měla víc čerpat od zahraničních odborníků.
NEDVĚD GENERÁLNĚ VEDLE: OSTUDA NEBYLA, KRITICI MĚ NEOBOHATILI. PAVLE, ZABAL TO!
Úžeh, srážka myšlenek nebo dobrovolná slepota a hluchota. Jinak se počínání Pavla Nedvěda (53) snad ani nedá vysvětlit. Po dvanácti hodinách putování z Ameriky mluvil jako z cesty.
„Spolupráce s trenérem Koubkem pokračuje. Zvládl to dobře, ostuda nebyla,“ pronesl zcela vážně generální manažer reprezentací. V tu chvíli dospěly v Ruzyni i vozíky na bagáž k úsudku, že by tu funkci měl v tu ránu zabalit. Najde se na svazu někdo, kdo mu řekne, že je generálně vedle? Že archaickému, hanebně nudnému a bezpohlavnímu antifotbalu páně Koubka se smál celý svět? Jenže to nebylo z Nedvědova šíleného extempore všechno.
»Vyšperkoval « ho odpálkováním oprávněně kritických názorů. „Kritici mě ničím neobohatili. Není tam jediný názor, kterým bych se měl zabývat,“ řekl Nedvěd. Aha, takže veličiny jako Poborský, Koller či Kuka, které trefně pojmenovaly tu hromadu neduhů a zvrácenosti, jež se na MS děly, jsou plácalové bez erudice? Jak jim to, Pavle, vysvětlíš, až se potkáte u piva?