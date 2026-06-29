Tragédie fotbalisty Treja po zemětřesení: Smrt manželky i dvou dětí
Noční můra, jakou si nikdo nepřeje zažít. Zatímco fotbalista Lucas Trejo (38) čekal v Caracasu na zápas svého týmu, jeho manželka Yanina a dvě malé děti tou dobou byly doma v Playa Grande. Po zemětřesení dostal argentinský obránce zprávu o tom, že budova, kde rodina bydlela, se zhroutila. Lucas se okamžitě rozjel zpátky domů a zoufale začal své milované hledat...
Když Argentinec odjížděl se svým druholigovým týmem na zápas do Caracasu, neměl nejmenší tušení, že svou manželku Yaninu, syna Aaróna a dcerku Ainhou vidí naposledy. Okamžitě poté, co dostal informaci o kolapsu budovy, kde rodina bydlela, se vrátil zpátky domů a v troskách se pokoušel děti a manželku najít.
„Naše budova v Playa Grande se zřítila. O své rodině nic nevím,“ napsal Lucas na Instagramu v prvních hodinách po neštěstí. „Prosím, modlete se za ně a sdílejte tuto zprávu pro případ, že je někdo viděl. Chci věřit, že tam nebyli,“ dodal. Do poslední chvíle se nechtěl vzdát naděje na to, že se mu podaří je najít živé.
Do hledání se kromě dobrovolníků zapojili také spoluhráči a Lucasův táta s bratrem, kteří přiletěli z Argentiny. V neděli ale po třech dnech přišla krutá zpráva. Záchranářům se sice podařilo Yaninu a obě děti najít, ale všichni tři už byli bez známek života. Tragickou zprávu potvrdil Trejův klub, který současně požádal veřejnost o respektování soukromí svého hráče.