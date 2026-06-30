Notýsková řeč Krejčího nadchla fotbalovou obec: Má pravdu, kapitán

Mluvil o zodpovědnosti, snaze něco změnit. Ladislav Krejčí (27), kapitán nároďáku, cestou z Ameriky domů sepsal analýzu galaktického neúspěchu. Po přistání v Praze ji přečetl a spustil vlnu reakcí.
- Hybatelem proslovu bylo zklamání. „To zažívám z naší prezentace a fungování už mnohem déle než jen tento turnaj. Věřím, že nastavené zrcadlo na nejvyšší úrovni je největší motivací pro nás všechny to nenechat být a neskončit jen u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy. Chtěl bych, aby takové turnaje byly pro nás stmelovací událostí, a ne tím, co se děje teď,“ přečetl mj. ze svých záznamů.
„Záleží mi na tom, chcu něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí,“ vysvětlil, proč promluvil. Dočkal se ťafky od šéfa reprezentací Pavla Nedvěda (53). „Hráči jsou od toho, aby hráli a podávali ty nejlepší výkony za české barvy,“ suše reagoval Nedvěd. Před odvoláním Koubka jsme oslovili experty, co tomu říkají.
- „Kapitán týmu Ladislav Krejčí má můj respekt. Jinak s předsedou Trundou a kolegy ve výkonném výboru jsme již domluveni, že se účinkováním českého týmu na MS budeme zabývat na samostatném výkonném výboru.“Jaroslav Tvrdík. • Pavel Mazáč / Sport
JAROSLAV TVRDÍK (57), šéf Slavie a člen VV FAČR
- „Krejčí si to sepsal pěkně. Zároveň je třeba brát v úvahu, že výkony opravdu nebyly hodné MS. Nahřišti jsou hráči, ti vnímají realitu, kritiku, a nikdo to nechce nechat na sobě. Ani oni ne.“ Petr Mikolanda. • Profimedia
PETR MIKOLANDA (41), trenér a bývalý fotbalista
- „Mně se to od Ládi Krejčího líbilo. Řekl to dobře, slušně, bez arogance. Dnes jsou ty možnosti něco sdělit veřejnosti velký, máme sociální sítě, ale on si to takhle odříkal. Fakt dobrý. K Nedvědovi se vyjadřovat nechci. Byla to střelba z obou stran a nemyslím si, že když to budu rozmazávat, že bych něčemu pomohl.“ Václav Němeček (vlevo). • P. Mazáč (Sport)
VÁCLAV NĚMEČEK (59), bývalý reprezentant
- „Dal si s tím proslovem hodně práce, rozebral a pojmenova l to skvěle. Je v tom spousta otázek mezi řádky. Někdy na hřišti vypadal jako blázen, je ale vidět, že to má srovnaný. Pokud jde o trenéra, jehož si Nedvěd vybral, chyby byly a přišla oprávněná kritika.“ (z pořadu Desítka P. H. v Českém rozhlasu) Pavel Horváth (vlevo) s Ladislavem Vízkem. • P. Mazáč (Sport)
PAVEL HORVÁTH (51), bývalý reprezentant
- „Bylo to velmi dobré, vůbec mi nevadí forma – že to měl na papírku. Jde o obsah. Z něj jasně cítím mimo jiné kritiku nadřízených. A to nebývá snadné. Pokud jde o reakci Nedvěda, že hráči jsou od toho, aby hráli… ale vlastně i vyjádření pánů Koubka a Trundy, shrnul bych to takto: Kdyby nadřízení dělali svou práci dobře, nemuseli by takto mluvit hráči.“ Zdeněk Folprecht. • Michal Beránek / Sport
ZDENĚK FOLPRECHT (35), bývalý fotbalista
Témata: Ladislav Krejčí, fotbal, Praha, Amerika, Pavel Nedvěd, Český rozhlas