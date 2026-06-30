Proč tak najednou? Koubek se trenérské židle držel jako klíště, nakonec odpadl: Milionová otočka

Autor: mib, vba
Miroslav Koubek během zápasu s Mexikem

Po návratu z Dallasu se možná ještě zdrželi v jiném časovém pásmu. Fotbalové reprezentaci trvalo dva dny, než »vyštípala« z funkce trenéra Miroslava Koubka (74).

Koubek sice dostal po 20 letech Česko slavně mezi 48 účastníků světového šampionátu, ale s jediným bodem za remízu s JAR (1:1) se pakoval příliš brzy. Národem (a nároďákem) se kvůli němu šířila blbá nálada. Kouč se navzdory bezkrevnému výkonu mužstva »přisál« na trenérskou židli jako klíště a boss David Trunda (50) ani generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd (53) nechtěli vzít pinzetu. „Pozice trenéra není téma,“ dušoval se předseda FAČR ještě v USA.

Koubek přiletěl v sobotu kolem 9:00 s dobrou náladou a plánoval analýzu ostudy. V pondělí v 17:22 pak asociace informovala, že po vzájemné dohodě s Trundou odpadl Koubek sám. „Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svojí pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ uvedl šéf kanceláří na Strahově. „Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svojí pozici k dispozici,“ dodal Koubek.

Jak tohle šokující vykroucení dopadlo na jeho gáži? Měl kontrakt na půl milionu korun měsíčně a ještě na dva roky a bez dohody nešel vypovědět. Svaz by tak musel starému metuzalémovi doplatit 12 milionů, ale podle informací portálu iSport Koubek na dohodu šel a ty prachy na Strahově nechal. Od úterý už nemá brát z pokladny FAČR ani kačku.

PROČ TAK NAJEDNOU?

Přiletěl vysmátý s podporou svazové honorace. Kouč Koubek měl díky smlouvě na další dva roky v kapse jistých zhruba 12 milionů korun. I Nedvěd s Trundou říkali, jak jsou spokojeni. Tak proč najednou trenér končí? Opravdu rezignoval ze své vůle, nebo k tomu byl nakonec donucen?

  • TLAK SPONZORŮ?
    Svazová pokladna je děravá, jako roky staré ponožky. Najít tam nějakou vindru, to je skoro nadlidský úkol. Když tedy promluví sponzoři, kteří FAČR zbyli, musí i Trunda poslouchat. A žádná fi rma nechce být spojována s tak šílenou »reklamou« , jakou jí teď nároďák dělá.
  • POZNALI NÁLADU?
    Zatímco Krejčí se Schickem dštili oprávněnou síru, vedení reprezentace létalo na obláčku. Trunda si podával ruce s celebritami, Nedvěd řešil jen Daru a dceru Lolu... Po příletu to ale už tak růžové nebylo. Fanoušci jim to také unisono dávají najevo! Že by se chytili za nos?
  • RADA OD MANŽELKY?
    Že by to byla paní Koubková, která už léta svého manžela odrazuje od trénování? Kouč ji dlouho neposlouchal, na šampionátu ale mohla přijít ta skutečně poslední kapka.
  • NÁHLÉ PROZŘENÍ?
    Trenér Koubek možná po návratu zašel do svého oblíbeného podniku. A nestačil se divit! Už žádné obdivné pohledy, to spíš jen další a další kritika... Kdyby ale mělo jít skutečně o prozření, asi by pak i při loučení nekňučel.

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Témata:  ČeskoMiroslav KoubekFotbalová asociace České republikyJihoafrická republikaPavel NedvědStrahovtrenérDavid Trundažidleklíšťata

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