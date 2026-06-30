Smutek ve světě krarobruslení: Olympijský šampion Dmitrijev nepřežil operaci srdce
Ve věku 58 let zemřel dvojnásobný olympijský vítěz v krasobruslení sportovních dvojic Artur Dmitrijev. Bývalý ruský reprezentant nepřežil operaci srdce v moskevské nemocnici. Informovala o tom agentura TASS
Dmitrijev na hrách v roce 1992 v Albertville ovládl soutěž sportovních dvojic s Nataljou Miškutěnkovou, o šest let později na olympiádě v Naganu přidal další zlatou medaili s Oksanou Kazakovovou.
S Miškutěnkovou získal Dmitrijev také stříbro na olympiádě v roce 1994 v Lillehammeru a přidal dva tituly na mistrovství světa v letech 1991 a 1992. S Kazakovovou v roce 1996 zvítězili na evropském šampionátu.