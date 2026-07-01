Menšíkova kráska Josefina ukázala luxusní dárečky: Jak Wimbledon rozmazluje
Wimbledon, to je pro tenisty svátek. Úplné Vánoce! A těch dárečků… Argentinská láska Jakuba Menšíka (20) Josefina ukázala, jak si organizátoři turnaje turnajů hýčkají svoje hvězdy.
Takže, jaképak překvapení na hráče letos čekalo? „První a hlavně krásná je taška,“ mazlila se s kabelou ve wimbledonských barvičkách Josefina. A dál? Třeba powerbanka nebo památeční razítko, jemuž chybí už jen inkoust. „Jůůů, tak to je něco pro mě,“ rozplývala se nad balíčkem kosmetiky.
Přiznala, že její drahý se ošíval nad krémem na opalování. „Ptal se mě, k čemu je to dobrý,“ smála se. „A ten medvídek? To je to nejsladší, co jsem kdy viděla,“ mávala do kamery. Nakonec slíbila, že příště ukáže, co pořídila za voucher v hodnotě 7 tisíc korun do zdejšího vyhlášeného fanshopu.