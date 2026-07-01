Tenisový fanda Beckham: Tajně hltal fotbal! Načapal ho český trenér
Coby jedna z největších anglických celebrit si přišel vychutnat aplaus na centrkurt, kde fandil kámošovi Djokovičovi. Jenže co zajímalo fotbalovou ikonu Davida Beckhama (51) nejvíc? Samozřejmě fotbal!
Český trenér Leoš Friedl (49), někdejší wimbledonský šampion v mixu, legendárního fotbalistu vyfotil, jak měl v čestné lóži na monitoru puštěný zápas Brazilců s Japonci! Až se to dozví Djokovič...
Ten se za Davidem po zápase zastavil a vyfotil se nejen s ním, ale taky se známým rapperem Bad Bunnym.
Témata: fotbal, tenis, David Beckham, Leoš Friedl