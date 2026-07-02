Plekanec dostal Šafářovou do kolen dárkem. Tenistka tápala: Smát se, nebo brečet?!
Tohle by mohlo konkurovat i legendární scénce z Pelíšků! Tomáš Plekanec (43) své rodině nějakou dobu scházel poté, co se vypravil do Švýcarska. Na svou rodinku ale myslel i v cizině, kde dcerce, synovi i manželce Lucii Šafářové (39) pořídil drobné dárečky. Jenže bývalá tenistka nevěděla, jestli se nad tím svým dárkem zasmát, nebo ronit slzy...
Šťastné shledání oslavili u Plekancových dobrým jídlem a skleničkou červeného vína. A při té příležitosti přišel čas na dárečky, které bývalý hokejový reprezentant ve Švýcarsku pořídil.
„Tatínek se nám vrátil,“ těšila se Šafářová na sociálních sítích a natočila, jak její muž předává synu Oliverovi hračku. „Autíčko,“ ozřejmila a otočila se na dcerku Leontýnku. „Lei, cos dostala ty?“ Holčička zvedla suvenýr, který Tomáš přivezl pro ni: „Dostala jsem deníček.“ Pak ale přišla řada na samotnou Lucii a ta se nestačila divit.
„A maminka dostala hrneček s krávou. Jupí!“ zajásala ironicky. „Takže... mají tam hodinky, čokolády, bonbony... A já dostanu hrneček s krávou? No neměli byste radost?“ ptala se svých sledujících se smíchem, zatímco se její manžel okamžitě bránil: „Ty čokoládu nejíš!“
Že by Lucie v případě vyhlášené švýcarské kvality neudělala výjimku?