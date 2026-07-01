Šumavský Špičák hostí závody v downhillu: Startovní listina má 324 cyklistů z 24 zemí světa
Téměř na den přesně se znovu po roce na šumavský Špičák vrací mezinárodní závody ve sjezdu horských kol - iXS Downhill Cup. Startovní listina čtvrtého podniku letošní šestidílné série obsahuje jména celkem 324 jezdců (mužů i žen) z 5 kontinentů (Evropa, Amerika, Austrálie, Asie a Afrika) a 24 států světa.
Početně jí vévodí němečtí sjezdaři (přes 150), ale i Čechů má letos dorazit ve všech 14 kategoriích celkem 45. Své umění tu ale předvedou mj. taky Izraelci, Jihoafričané, Australané, Novozélanďané nebo Peruánci. Pořadatelé ze šumavského Špičáku připravili okolo celé závodní trati dostatek atraktivních vyhlídek, takže stačí vyjet lanovkou a pohodlně kamkoli, kde se jede závod, sejít.
„V elitní kategorii mužů bude Česko reprezentovat úřadující mistr ČR v downhillu Sebastian Kerl. Startuje tu taky průběžně vedoucí muž série Lino Neumann z Německa,“ láká na zajímavá jména Jan Kasík ze Špičáku, který zároveň už léta působí na pozici ředitele víkendových závodů.
Závodní sjezd z vrcholu 1202 metrů vysokého Špičáku se tradičně pojede na 1750 metrů dlouhé, nejobtížnější zdejší trati - „Struggle“, s převýšením 320 metrů. „Různé závody v downhillu se u nás jezdí už od roku 2010 a pokaždé „Struggle“ nabídne něco nového. Letos bude v porovnání s jinými ročníky zase o něco rychlejší a v cíli nahradí jeden dřevěný skok dva hliněné,“ říká Kasík.
Špičáckou trať charakterizují střídající se lesní úseky se sjezdovkami a vloženými dřevěnými skoky. Její povrch tvoří hlína, kamení a kořeny. Letos si bikeři sáhnou na stejné „prize money“ jako loni - 1900 Eur.
Program víkendových závodů:
- v pátek 3.7.: 12 – 18 hodin tréninkové jízdy
- sobotní kvalifikace začíná ve 13,30 hodin
- nedělní finálové jízdy od 11,30 hodin
- Divácké vstupné se ani jeden den neplatí.