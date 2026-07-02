Trunda, Nedvěd a spol. při hledání trenéra nároďáku: Nerušit, porcujeme medvěda!
Oblíbenou disciplínou poslanců je rozdělování peněz ze státního rozpočtu »svým« projektům a lobbistům. Ve fotbalové politice se po Koubkově demisi taky porcuje medvěd!
Pokladnou FAČR se honí myši, ale díky účasti na šampionátu v zámoří do ní přiteče 262,5 milionu Kč od FIFA. A k tomu si na Strahově odklepli v euforii z postupu přes baráž ještě dalších 19 »míčů« z vlastní kapsy. Národnímu týmu náleží z celkové částky třetina – tedy cirka 94 milionů korun rovnou do kabiny!
Ale vystoupení reprezentantů na pažitu i mimo hřiště na mistrovství světa nestálo za nic. Pak se trenér Miroslav Koubek (74), který se nechtěl fleku vzdát, sešel s asociačním předsedou Davidem Trundou (50), pro nějž nebylo odvolání téma – a dohodli se, že kouč skončí! Teď si vedení české kopané včetně generálního manažera nároďáků Pavla Nedvěda (53) hraje na Zagorky. Brání se otevřené diskuzi, při komunikaci s fanoušky jedná omezeně. Jako by jim vzkazovalo: „Nerušit, porcujeme medvěda!“ Přitom prachy by se tolik hodily na náhradu za Koubka…
Kdo to vlastně bude? Vrátí se do gesční skupiny verbířů, kde je s Trundou a Nedvědem ještě bývalý reprezentant Grygera, plzeňský boss Šádek? Napíše analýzu ostudy na MS »Méďa« sám? Kdy se sejde výkonný výbor? „To vám teď neřeknu, je to v běhu,“ zkoušel včera odpoledne odpovědět Blesku reprezentační mluvčí Martin Bergman, na kterého taky dopadla únava z dobrodružství v USA a Mexiku.
Pustíte k tomu i Koubka?
Zvyk starý jako železná košile praví, že vrchním řezníkem při porcování medvěda pro kapitána až po poslední uklízečku národního mužstva fotbalistů býval šéftrenér. Jenže Koubek zástěru sundal. Co s tím?!
Koučův návrh musí ještě vždycky schválit výkonný výbor, jehož jediný termín – slovy tiskového oddělení FAČR – jsou nejbližší dny. Poměr mezi plejery a realizačním týmem býval 70:30. Jenže se zdá, že jestli nechají rozhodnout Koubka, nevědí zatím ani sami bafuňáři ze Strahova… Podle informací Blesku to však vypadá, že medvěda naporcují na návrh Nedvěda!
Nástupce až za 40 dní?
Léto nepočká. Vedení fotbalu si po vysvědčení s plno »kulema « za MS a při hledání nového reprezentačního kouče vyhlásilo prázdniny! „Nejbližší zasedání výkonného výboru FAČR je na programu 11. srpna 2026 v sídle FAČR,“ informoval nakonec Bergman. Gesční skupina má ale poprvé zasednout už dnes. Předloží za 40 dnů jméno vyvoleného?
Kdo zlanaří kouče?
Mluvčí Bergman nakonec Blesku napsal, že gesční skupina pro sport pracuje ve složení Trunda, Nedvěd, Grygera a Šádek. Šéf plzeňské Viktorie přitom před tím, než bývalí plejeři jako víno Nedvěd s Grygerou zlanařili v kladenské hospodě Koubka, z gesční skupiny vystoupil. Kouče Česka tak vybere stejná čtyřka jako Haškova nástupce. Ale tahle fakt není jako partička komiskových superhrdinů z USA fantastická!
„Je načase zkusit něco jiného. Získat za trenéra odborníka z ciziny, který nám pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu. Jestli chceme udělat změnu, je potřeba totální rekonstrukce reprezentace. Myslím, že je třeba v jejím fungování řadu věcí změnit,“ uvedl včera v rozhovoru pro iDnes Trunda.