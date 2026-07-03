ROK OD SMRTI DIOGA JOTY (†28): Mrazivá vzpomínka matky. Co ukázalo vyšetřování?

Přesně před dvanácti měsíci otřásla fotbalovým světem zpráva o tragickém úmrtí portugalského útočníka Dioga Joty. Reprezentační spoluhráč Cristiana Ronalda zahynul spolu se svým bratrem cestou do Anglie, kde měl začít předsezónní přípravu s Liverpoolem, za který hrál. Tam už ale nikdy nedorazil. Po nehodě uhořel spolu se svým bratrem Andrém (†26) v luxusním voze...
- Diogův život vyhasl na dálnici ve španělské provincii Zamora. Spolu se svým bratrem mířil do Británie, kde se měl připojit k fotbalovému týmu. Obvykle by na takovou vzdálenost nejspíš nejspíš zvolil leteckou dopravu, ale to slavnému Portugalci lékaři nedoporučili. Jota totiž krátce před návratem do Liverpoolu podstoupil operaci plic. Diogo Jota. • Profimedia
V autě vůbec neměl být
Poslední návštěva
Ještě 2. července kolem deváté hodiny večer se Diogo zastavil u svého fyzioterapeuta Miguela Goncalvese, který popsal, o čem se s fotbalistou bavil. „Chystali se cestovat v noci, protože bylo chladněji, ale nejeli přímo. Řekl mi, že cesta bude trvat asi osm hodin, ale že se zastaví v hotelu v oblasti Burgosu, aby si odpočinuli. Diogo si byl velmi dobře vědom své profesionality. Měli jen dorazit do Santanderu, nalodit se na loď a pak jet do Anglie," popisoval fyzioterapeut. Pak už Diogo zamířil z Porta, odkud pocházel, směrem do Španělska... Diogo Jota před rokem tragicky zemřel. • Michal Beránek / Sport
Smrt v luxusním autě
Portugalský reprezentant vyrazil spolu se svým bratrem Andrém, který hrál také fotbal, v luxusním Lamborghini Huracán. Podle prvotních zjištění v jednu chvíli Diogo předjížděl auto, když došlo k náhlému prasknutí pneumatiky. Vůz ztratil trakci a stal se neovladatelným. Auto ve vysoké rychlosti prorazilo svodidla, sjelo do příkopu a okamžitě začalo hořet. Požár byl tak rozšířený, že oba bratři byli prakticky bez šance se z vraku dostat. Trosky auta po nehodě Dioga Joty. • Profimedia
- Neštěstí bylo o to bolestivější, že Diogo měl doma tři malé děti a krásnou manželku Rute (29), se kterou měli jen pár dní před tragédií svatbu. A právě té se týkala poslední zpráva, kterou na číslo svého muže odeslala. „Až budeš moct, zavolej mi, chci ti něco ukázat,” napsala svému muži, když jí dorazilo svatební video, o které se s ním chtěla podělit. Tuhle zprávu už si Diogo bohužel nikdy nepřečetl... Jen pár dní před tragédií se Diogo Jota oženil. • x.com/DiogoJota18
Poslední komunikace s manželkou
Dvojitá bolest rodiny
Srdce rodiny Jotových se rozletělo na tisíc kusů. Nepřišli o jedno dítě, ale rovnou o dvě. „Chystal jsem se jít spát, když mi zavolala rozrušená Rute a zoufalým hlasem mě prosila, ať za ní přijedeme. Šli jsme k autu a já měl špatný pocit. Cesta tam byla hrozná. A cestou domů, když už jsme o té tragédii věděli, to bylo ještě horší," popsal otec zesnulých mužů.
Srdcervoucí moment si bude do konce života pamatovat i matka Jotových, které tu zprávu oznámil manžel. „Přistoupil ke mně, položil mi ruce na ramena a řekl: Byli to oba dva," řekla o momentu, kdy se jí zhroutil svět. Před rodinou pak byl těžký úkol. Vyrazit do Španělska a těla identifikovat. Matka Dioga Joty v doprovodu portugalského fotbalového agenta pár hodin po tragédii u pohřebního ústavu. • Profimedia
- Vyšetřovatelé mají za to, že na tragédii se silně podepsaly tři základní faktory.
Co za nehodou stálo?
Vysoká rychlost: Podle vyšetřování jelo Lamborghini výrazně nad povoleným rychlostním limitem, což při defektu pneumatiky znemožnilo jakkoliv ovládat směr jízdy.
Okamžitý požár: Na rozdíl od jiných podobných havárií, kde posádka stihne zdemolované auto opustit, v tomto případě údajně došlo k porušení palivového systému a fatálnímu požáru prakticky ihned po nárazu.
- Stav vozovky: Zprávy poukázaly také na problematickou kvalitu silnice v tomto konkrétním úseku. Jen o osm dní dříve totiž na téměř identickém místě havarovala šedesátiletá řidička, která utrpěla těžká zranění.
Místo tragické nehody. • Profimedia
Ronaldo kondoloval, ale na pohřeb nepřišel...
Zdrcená nebyla jen rodina, přátelé a fanoušci, ale také spoluhráči. Za fotbalovou reprezentaci Jota nastupoval po boku Cristiana Ronalda, kterého smrt parťáka zarmoutila. „Tvé rodině, manželce a dětem vyjadřuji upřímnou soustrast a přeji jim veškerou sílu světa. Vím, že s nimi budeš navždy. Odpočívejte v pokoji, Diogo a André. Budete nám všem chybět," napsala fotbalová legenda, která ale na poslední rozloučení nedorazila. Důvod prozradil rodák z Madeiry až po několika měsících...
„Od doby, co mi zemřel otec, jsem už nikdy nebyl na pohřbu. Všude, kam přijdu, je to cirkus. Nechodím ven, protože všechna pozornost míří na mě. O takovou pozornost nestojím,“ přiznal. Diogo Jota a Cristiano Ronaldo v utkání proti Česku. • Profimedia
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