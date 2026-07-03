Hložek v tašce aneb jeho Verča zapíjí svobodu: Sexy nevěsta
Tolik české krásy pohromadě bazén na střeše luxusního španělského apartmánu ještě neviděl! To si Veronika Štůsková (25), partnerka Adama Hložka (23), vyrazila na rozlučku, tedy jinak řečeno bachelorette párty.
Adam na tuhle dámskou jízdu cestoval jen v podobě rekvizity v tašce, možná Veroniku vybavil i nějakou platební kartou, protože tahle rozlučka je milionová. Nechybí Hanička, manželka Patrika Schicka, či Aneta Pavlíčková, partnerka Hložkova bratra Daniela.
Ty tři – ale nejen ony – to rozjely! Využily k tomu Bergerovic apartmán v Marbelle, o který se stará Patrikova dcera Valentina. Adam s Veronikou se zasnoubili loni v lednu v Dubaji a svatba má být už brzy doma v Česku.