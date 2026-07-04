Cibulková vyrazila v sexy róbě bez podprsenky a přiznala: Tohle se mi ještě nestalo
Bývalá tenistka Dominika Cibulková se vyžívá v módě a baví se každou příležitostí, kdy se může i jen trochu vyšňořit. A nejinak tomu bylo i na akci Slovenka roka 2026, kam někdejší reprezentantka dorazila. Mnohé ale překvapila. A trochu vlastně i sebe samotnou...
Maminka dvou malých dětí, která má za sebou fantastickou hubnoucí proměnu, na akci v bratislavské Redutě zářila. Přítomné oslnila v červené róbě, navíc viditelně bez podprsenky. A pokud fanouškům tento outfit připadal povědomý... trefa! I sama Dominika přiznala, že už ho dříve vynesla.
„To je trochu taková specialita, protože tuším, že se mi ještě nestalo, že bych na sobě měla dvakrát stejné šaty na nějaké akci. No, akci... Minulý rok jsem měla tyto šaty na oslavě mé dcery, když jí byly dva roky,“ zmínila pro koktejl.azet.sk akci, na které podle všeho ještě sice tvořila pár s rozvádějícím se manželem Michalem, ale účastnil se jí i aktuální milenec Tibor Vincze s manželkou.
„Já jsem si řekla, že si myslím, že tohle místo... Že si prostě šaty zaslouží takové další pěkné místo. Takže jsem si řekla, dobře. Vezmu si je podruhé, zrecykluji je a myslím si, že na tom není nic španého,“ usmívala se Dominika, která se snaží dodat odvahu i dalším, kteří se obávají vynést jeden outfit víckrát: „Je velká škoda si brát šaty jen na jednu příležitost. Takže věřím, že tímhle podpořím i jiné ženy, které si myslí, že je to faux pas. Ale věřte mi, není.“