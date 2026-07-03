Růžičková na dovolené v Turecku přiznala trápení s tělem a dodala... Rázný vzkaz hejtrům
Pohoda, klídek, sluníčko. Rodina hokejového trenéra Vladimíra Růžičky zahájila červenec v Turecku, kam vyrazila na dovolenou. Manželka zlatého hocha z Nagana sociální sítě zásobuje fotkami od bazénu i z restaurace a očividně jí nic neschází. Na lidské štěstí se ale některým lidem nejspíš nedívá moc dobře, a tak si našli důvod, proč na Marušku ukazovat prstem...
Bazén, skvělé jídlo, minimum starostí. Růžičkovi jsou prozatím z volby destinace naprosto nadšení. Ale obvykle, když je člověku nejlíp, dorazí něco negativního. V případě Marušky to byly rýpavé komentáře na její osobu, které jí adresovali někteří uživatelé sociálních sítí. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.
„Pro rejpaly, ano... Jsem oteklá! Protože já vždycky první tři až čtyři dny, než se aklimatizuju, z toho sluníčka a ze všeho, z té změny prostředí, vždycky natékám!“ vychrlila na sociálních sítích přiznání k problému, který ve velkých vedrech lidi často trápí.
Tím ale rázná Marie neskončila a kritikům poslala ještě o dost drsnější vzkaz. „A nejvíc natékám v obličeji. Oční víčka a podobně. Takže nasr**. Nepůjdu se kvůli tomu odstřelit,“ vzkázala Marie nekompromisně přímo z lehátka u bazénu.