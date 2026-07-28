Nové detaily smrti biatlonové hvězdy Dahlmeierové: Lauro, nelez tam! A pak mrtvá visela na laně
Varovali ji před nebezpečím, nedala si říci. Objevila se nová svědectví o smrti hvězdné německé biatlonistky Laury Dahlmeierové (†31), kterou zabilo padající kamení na hoře Laila Peak.
Na den přesně před rokem došlo k tragédii. Laura s kamarádkou Marinou chtěly zdolat horu, přestože podmínky nebyly dobré. „Počasí bylo tak proměnlivé. Dvě hodiny slunce denně, jinak déšť. V základním táboře neustále padaly laviny, kameny a led,“ popisovala v novém dokumentu španělská horolezkyně María Martínová (37).
Lauru s Marinou zrazovala od jejich záměru. „Lámanou angličtinou jsem se snažila vysvětlit: Je to nebezpečné, nemožné! Ty nejhorší laviny přitom přišly až poté, co opustily základní tábor.“
Černý sníh
Právě sesuv byl nakonec pro Dahlmeierovou osudný, padající kámen ji zasáhl do hlavy a rozpůlil helmu. Záchranářům se tak naskytl hrůzný pohled. „Nejdříve jsme viděli jen stan a pak Lauřino bezvládné tělo. Visela na laně a sníh kolem ní byl úplně černý od kamenů a bláta,“ popisoval Alan Rousseau, který se podílel na záchranné akci. Tělo se nakonec nepodařilo vyzvednout. „Všichni jsme věděli: Každý, kdo tam půjde, riskuje svůj vlastní život.“