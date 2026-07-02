Legenda Sáblíková si vzala lásku Zdráhalovou: Detaily »středomořské« veselky
Říká se, že když se mají dva lidé rádi, ani na pohlaví nezáleží. Martina Sáblíková (39) s Nikolou Zdráhalovou (30), dvě kolegyně z rychlých nožů na ledě, se v žhavém červenci vzaly.
Vztah oznámily loni v dubnu v Blesku. Bývaly rivalky, pak kámošky a ve finále je z toho láska, jež trvá přes třináct let. „Tvoříme pár, jsme spolu šťastné Niky je mojí velkou oporou a je nám spolu krásně. Mějte se rádi,“ psala trojnásobná olympijská šampionka Martina, když odhalily své partnerství.
Teď ho oficiálně povýšily při obřadu v Čeradicích u Holic v Čechách. „Naše navždy!“ vyťukaly společně na Instagram novomanželky.
»Ano« si Martina s Nikolou řekly v usedlosti Villa Fresco, která láká na »svatby uprostřed přírody s nádechem středomoří« a nabízí ubytování až pro 26 hostů včetně rustikálního novomanželského apartmá.
Zatímco Martina si pro svůj velký den zvolila bílý kalhotový kostýmek s vestičkou, Nikola oblékla nádherné svatební šaty španělské značky Rosa Clara. Obě nevěsty se pak svěřily do rukou kadeřnice slavných Kláry Šebelové.
Vlna gratulací
K oběma ženám v bílém přiletěla po oznámení vlna blahopřání. „Gratuluji moc,“ vzkázaly na Instagramu shodně poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová nebo biatlonistka Eva Puskarčíková. „Holky krásný! Gratulujeme a moře lásky a štěstí přejeme i s Jakubem,“ napsal zase moderátor Honza Musil.