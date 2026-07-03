Aby se ženila královna, to se věru nestává každý den. Dlouholetá rychlobruslařská panovnice Martina Sáblíková (39) řekla 2. června »ano« půvabné lásce Nikole Zdráhalové (30) v bílých kalhotách, elegantní vestičce a pečlivě zauzlovanou kravatou. Také nevěsta měla ve sněhově bílých šatech styl. Není divu, že jim ke sňatku popřály české celebrity napříč českou hvězdnou oblohou.
Tereza Voborníková, biatlonistka
Tereza Voborníková s bronzovou medailí z olympiády • Pavel Mazáč / Sport
„Moc gratuluju.“
Marta Jandová, zpěvačka
Marta Jandová • Blesk:MAREK PATEK
„Krásný společný život.“
Eva Puskarčíková, biatlonistka
Eva Puskarčíková • Sport-Barbora Reichová
„Moc gratulujeme.“
Honza Musil, moderátor
Jan Musil • Blesk:Jakub Poláček
„Holky krásný!!! Gratulujeme a moře lásky a štěstí přejeme.“
Barbora Krejčíková, tenistka
Barbora Krejčíková nezvládla na Roland Garros první kolo • Profimedia.cz
„Moc gratuluji.“
Monika Absolonová, zpěvačka
Monika Absolonová • Blesk:CNC / Pavel Machan
„Gratuluju a krásný společný život.“
Anna Fernstaedtová, skeletonistka
Anna Fernstaedtová • Instagram
„Moc, moc gratuluju. Sluší vám to!“
Jessica Jislová, biatlonistka
Česká biatlonistka Jessica Jislová • Instagram
„Veliká gratulace!“
Ewa Farna, zpěvačka
Ewa Farna • Blesk:CNC / Pavel Machan, Martin Hykl, David Kundrát, Marek Pátek
„Gratulace.“
Natálie Taschlerová, krasobruslařka
Natálie Taschlerová • Blesk:Tonda Tran
„Whatttt!!!!!!!!!!! Ooooo můj bozeeeee! Já vás zbožňuju.“
Leona Machálková, zpěvačka
Leona Machálková • profimedia.cz
„Hodně štěstí a spokojený společný život.“
Aleš Háma, herec
„Gratulujuuuu a hodně štěstí!!!“
Beata Rajská, módní návrhářka
Beata Rajská • Blesk:CNC / Pavel Machan, Marek Patek, David Kundrat, Martin Hykl
„Gratulujuuuu a hodně štěstí!!!“
Svatba královny Sáblíkové vyvolala haló! Česká smetánka gratuluje!
Témata: láska, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, styl