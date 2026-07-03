Svatba královny Sáblíkové vyvolala haló! Česká smetánka gratuluje!

Autor: red
  • Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly! Kdo jim k životní události gratuloval?

    Aby se ženila královna, to se věru nestává každý den. Dlouholetá rychlobruslařská panovnice Martina Sáblíková (39) řekla 2. června »ano« půvabné lásce Nikole Zdráhalové (30) v bílých kalhotách, elegantní vestičce a pečlivě zauzlovanou kravatou. Také nevěsta měla ve sněhově bílých šatech styl. Není divu, že jim ke sňatku popřály české celebrity napříč českou hvězdnou oblohou.

  • Tereza Voborníková, biatlonistka

    Tereza Voborníková s bronzovou medailí z olympiádyTereza Voborníková s bronzovou medailí z olympiády • Pavel Mazáč / Sport

    „Moc gratuluju.“

  • Marta Jandová, zpěvačka

    Marta JandováMarta Jandová • Blesk:MAREK PATEK

    „Krásný společný život.“

  • Eva Puskarčíková, biatlonistka

    Eva PuskarčíkováEva Puskarčíková • Sport-Barbora Reichová

    „Moc gratulujeme.“

  • Honza Musil, moderátor

    Jan MusilJan Musil • Blesk:Jakub Poláček

    „Holky krásný!!! Gratulujeme a moře lásky a štěstí přejeme.“

  • Barbora Krejčíková, tenistka

    Barbora Krejčíková nezvládla na Roland Garros první koloBarbora Krejčíková nezvládla na Roland Garros první kolo • Profimedia.cz

    „Moc gratuluji.“

  • Monika Absolonová, zpěvačka

    Monika AbsolonováMonika Absolonová • Blesk:CNC / Pavel Machan

    „Gratuluju a krásný společný život.“

  • Anna Fernstaedtová, skeletonistka

    Anna FernstaedtováAnna Fernstaedtová • Instagram

    „Moc, moc gratuluju. Sluší vám to!“

  • Jessica Jislová, biatlonistka

    Česká biatlonistka Jessica JislováČeská biatlonistka Jessica Jislová • Instagram

    „Veliká gratulace!“

  • Ewa Farna, zpěvačka

    Ewa FarnaEwa Farna • Blesk:CNC / Pavel Machan, Martin Hykl, David Kundrát, Marek Pátek

    „Gratulace.“

  • Natálie Taschlerová, krasobruslařka

    Natálie TaschlerováNatálie Taschlerová • Blesk:Tonda Tran

    „Whatttt!!!!!!!!!!! Ooooo můj bozeeeee! Já vás zbožňuju.“

  • Leona Machálková, zpěvačka

    Leona MachálkováLeona Machálková • profimedia.cz

    „Hodně štěstí a spokojený společný život.“

  • Aleš Háma, herec

    Aleš HámaAleš Háma • archiv

    „Gratulujuuuu a hodně štěstí!!!“

  • Beata Rajská, módní návrhářka

    Beata RajskáBeata Rajská • Blesk:CNC / Pavel Machan, Marek Patek, David Kundrat, Martin Hykl

    „Gratulujuuuu a hodně štěstí!!!“

  • Martina řekla ANO milované Nikole.
    Martina řekla ANO milované Nikole.
Témata:  láskaMartina SáblíkováNikola Zdráhalovástyl

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