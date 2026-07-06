Boráros valčí s matkou zesnulé Jákliové: V zájmu Zorky strpím i tuhle babiznu
Mezi MMA zápasníkem Gáborem Borárosem (34) a rodinou jeho expartnerky Moniky Jákliové (†31), která v lednu tragicky zahynula při autonehodě, zuří otevřená válka. Slovenský bijec o uplynulém víkendu veřejně obvinil svou bývalou tchyni, že předešlé návštěvy sociálky iniciovala ona!
Boráros se do babičky své dcery ostře opřel prostřednictvím videí na sociálních sítích. V nich bez obalu prohlásil, že za nedávnými nečekanými kontrolami z úřadu ze sociálky nestojí nikdo jiný než Moničina matka.
„Mám po tréninku a vy se moc nedivte, protože já se taky nedivil! Návštěva té naší »milé sociálky« byla podle vás asi komu zásluhou? Chvíle napětí! No přece »milé maminky«! Jasně, že babičky, jakkoliv je to pro některé lidi neuvěřitelné. Já bych byl spíš překvapený, kdyby to tehdy nenahlásila ona,“ pálil ostrými Boráros v prvním příspěvku.
O pár hodin později bijec přitvrdil a otevřeně popsal, jak moc musí své emoce držet na uzdě, aby malá Zorka v novém životním uspořádání nestrádala. „Vidím, že spoustu z vás postoj té maminky překvapuje. Já už tu ženskou naštěstí nějakou dobu znám, takže mě to vůbec neudivuje. Myslím si o tom úplně to samé, co mi píšete vy. Že to nemá žádný smysl a co tím po tom všem, co se stalo, vůbec sleduje. Sám se divím, s jakou trpělivostí to snáším. Ale aspoň v zájmu Zorky strpím i tuhle babiznu, protože Zorka je takhle šťastnější,“ ulevil si drsně zápasník.
Tato slova přitom ostře kontrastují s tím, jak Gábor mluvit bezprostředně po lednové tragédii. Tehdy projevoval obrovskou snahu o smír a chtěl, aby rodina držela pohromadě. „Chci, aby Moničina rodina, její máma i bratr, hráli v Zorčině životě dál roli. S jejím bratrem mám dobrý vztah, má dceru, takže je kdykoliv rádi uvidíme, stejně jako Moničinu maminku,“ plánoval ještě v lednu zlomený sportovec.
Jak se ale zdá, k velkému rodinnému usmíření má tahle situace momentálně velmi daleko a snaha o společnou péči o malou Zorku se proměnila v drsnou zákopovou válku plnou drsných metod.