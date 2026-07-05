Nové detaily záhadného pádu Kolouchové (†46): Zřítila se pár kroků od stanu
Fatální pád Kláry Kolouchové (†46), od jejíž smrti na obávané hoře Nanga Parbat v pátek uplynul rok, je stále zahalen lavinou tajemství. Proč se vlastně zřítila? To prý neví ani šerpa Taraman Tamang, jenž tahal těžký náklad, takže sestupoval zhruba 40 metrů za českou dobrodružkou.
„Zaslechl jsem její výkřik, podíval jsem se tím směrem a uviděl, jak se kutálí mimo fixní lano,“ popisoval šerpa loni pro aktualne.cz. Záhadou však je, proč sama Klára neměla lano připnuté, když s ním celou dobu lezla.
Blesk nově zjistil, že k tragédii došlo doslova jen několik málo metrů před táborem C2, kam se Kolouchová kvůli svým zdravotním obtížím vracela! Zakopla? Vlivem nevolnosti se jí zamotala hlava? Nebo se snad odepnula s vidinou odpočinku ve svém stanu o pár kroků dřív, než měla? Palčivé otázky, které nejspíš nikdy nebudou zodpovězeny...
První Češka na Everestu
- Klára Kolouchová se narodila 6. září 1978 v Praze.
- Pracovala jako manažerka v nadnárodních firmách, věnovala se i tenisu, její největší vášní ale byly velehory.
- Jako první Češka vystoupala na tři největší vrcholy planety (Mount Everest, K2, Kančendženga), celkem zdolala pět osmitisícovek.
- Pokaždé volila normální cesty s použitím umělého kyslíku, podporou šerpů a předem připravených fixních lan.
- Byl o ní natočen filmový dokument K2 vlastní cestou. Kromě toho vydala dvě knihy: Himálajský deník a Nahoře fouká.
- Loni zahynula po neúspěšném výstupu na Nanga Parbat, když se při sestupu zřítila až k úpatí deváté nejvyšší hory světa.
- Byla vdaná a měla dvě děti, Emmu (18) a Cyrila (12).